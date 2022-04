Bad Lausick

Der Rechtsstreit um einige entscheidende Quadratmeter Herderstraße – aus Sicht des Bad Lausicker Bürgermeisters Michael Hultsch (parteilos) ist der entschieden. Lange schon. Zugunsten der Stadt. Das machte er auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates deutlich.

Blockaden der Fahrbahn, die der in dieser Konsequenz rechtmäßig enteignete und von der Kommune entschädigte Eigentümer der Fläche in den vergangenen Wochen und Monaten veranlasst und die für Ärger und Verunsicherung bei den Anliegern gesorgt hatten, sind für Hultsch Gesetzesbruch – und hoffentlich Geschichte.

Bürgermeister: Hoffe, dass jetzt Ruhe einzieht

„Ich gehe davon aus, dass dieser unhaltbare Zustand jetzt nicht wieder eintritt“, sagte er vor den Abgeordneten. Zur Causa Herderstraße gebe es eine große Zahl an Gerichtsurteilen verschiedener Instanzen. Zuletzt hatte die für Bausachen zuständige Kammer des Landgerichtes Chemnitz einen Antrag des privaten Eigentümers auf gerichtliche Entscheidung zurückgewiesen.

„Die Herderstraße, die an ihrem Beginn über das einst private Grundstück verläuft, ist seit 1998 öffentlich gewidmet und für jeden zu jeder Zeit nutzbar“, so Hultsch. Daran hätten die Gerichte keinen Zweifel gelassen. Und er hoffe sehr, dass das akzeptiert wird und endlich Ruhe einzieht in die Herderstraße.

Straße dicht: Die Stadt will solche Szenarien nicht mehr dulden. Quelle: privat

Kommune hat vorsichtshalber „Notweg“ angelegt

An der liegen nicht nur zahlreiche Mehrfamilienhäuser, Arzt- und Therapiepraxen und das Altenpflegeheim „Am Schwanenteich“. Zwischen der Pflegeeinrichtung, dem „Riff-Resort“ und der geplanten Freizeitanlage soll jetzt noch ein kleines Wohngebiet entstehen. Die Zufahrt erfolgt über die Herderstraße.

Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, ließ die Kommune im Februar einen drei Meter breiten Schotterweg von der Erich-Weinert-Straße her bis zum Altenheim bahnen. Einen „Notweg“ nennt ihn der Bürgermeister. Vor allem aber soll er Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehen.

Für alle Fälle gibt es jetzt diesen „Notweg“. Quelle: Ekkehard Schulreich

Goerke: „Halbwissen, falsche Behauptungen“

Den seit einem Vierteljahrhundert geführten Rechtsstreit zwischen dem Großbardauer Unternehmer Arnd Viehweg und der Stadt Bad Lausick, der Kur GmbH, der Landesdirektion Sachsen hat Udo Goerke seit 2004 als Stadtrat, Kopf der CDU-Fraktion und Mitglied des Aufsichtsrates der Kur GmbH mitverfolgt. Die Debatte ist „von Ahnungslosigkeit, Vermutungen, Halbwissen, falschen Behauptungen und unberechtigten Forderungen getragen“, sagt er, selbst Rechtsanwalt. Mit denen müsse endlich aufgeräumt werden.

Als Viehweg das Grundstück 1996 von der Kur GmbH erworben hatte, seien die Modalitäten zur geplanten Straße Vertragsgegenstand („Es ist bekannt, dass mit dem Bau dieser Straße… im Jahre 1996 begonnen werden soll.“) gewesen, so Goerke. Die Straße wurde 1997 übergeben und ein Jahr später gewidmet.

„Spätestens jetzt war Herr Viehweg aus jeder Haftung für die Nutzung der auf seinem Grundstück belegenen Straße durch den öffentlichen Verkehr heraus. Seit Bestandskraft der Widmungsverfügung ist die Stadt Bad Lausick allein für jede Unterhaltung und Verkehrssicherung der Herderstraße verantwortlich“, so der Abgeordnete. Daran änderten auch vorgebrachte formale Mängel nichts, da sie nicht während der Einspruchsfrist geltend gemacht worden seien.

Der Grundstückseigner an der Herderstraße teilt die Rechtsposition der Stadt nicht. Quelle: Ekkehard Schulreich

Stadt will Blockaden künftig unterbinden

Für Udo Goerke und Bürgermeister Michael Hultsch gleichermaßen steht, gestützt auf ein Urteil des Chemnitzer Landgerichtes von 2019, fest: „An der Rechtmäßigkeit und an der Bestandskraft kann es keinen Zweifel geben.“ Alle juristischen Scharmützel seither gingen am Kern der Sache vorbei, weil die den Enteignungsbeschluss selbst nicht mehr in Frage stellten.

Und: Jede Blockade der Herderstraße sei als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zu werten. Die Stadt habe die Beeinträchtigungen pflichtgemäß schnellstmöglich beseitigt und Strafanzeigen gestellt. Für den Unmut von Anliegern sei das Rathaus der falsche Adressat.

Von Ekkehard Schulreich