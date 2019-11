Pro Familia ist die größte nichtstaatliche Organisation für Sexual-, Schwangerschafts- und Partnerschaftsberatung in Deutschland. In fünf sächsischen Städten kümmert sich der Verein um Frauen in Not – neben Leipzig, Chemnitz, Mittweida und Aue auch in Wurzen. Dort feierten die Beraterinnen am Freitag den 20. Geburtstag ihrer Anlaufstelle.