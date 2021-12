Bad Lausicks Stadtjugendwart will Arbeit der Jugendwehren bündeln

Bad Lausick

Knapp drei Jahrzehnte ist es her, da ging Marcel Stengel in die Jugendfeuerwehr. Der damals Zwölfjährige lebte in Frohburg. Später, als er in Buchheim Wurzeln geschlagen hatte, gründete er selbst dort die Nachwuchs-Truppe mit. Jetzt hat er eine ganz neue ehrenamtliche Funktion: Als Stadt-Jugendwart möchte er die Aktivitäten der sieben Jugendwehren im Bad Lausicker Einzugsgebiet koordinieren. Nicht gerade einfach in Corona-Zeiten, da vieles allenfalls eingeschränkt möglich ist.

Wissentag mit Wanderpokal: Ein Vorhaben 2022

„Bisher hat jeder weitgehend seins gemacht. Das wollen wir ein bisschen ändern. Ideen gibt es eine ganze Menge“, sagt Marcel Stengel. Der Stadtrat bestätigte ihn vor wenigen Tagen als Mittler zwischen den Jugendwehren, der Stadtwehrleitung und dem Rathaus. Ein Wissenstag, für den ein Wanderpokal ausgelobt wird, könnte 2022 eine erste große gemeinsame Aktion des Nachwuchses aus Bad Lausick, Buchheim, Steinbach, Glasten, Ballendorf, Lauterbach und Thierbaum sein. Involviert sind auch die übrigen Ortsteile: Kinder aus Etzoldshain und Ebersbach etwa bringen sich in Buchheim mit ein.

Viele rücken später in die aktive Wehr nach

In den ersten Wochen des neuen Jahres, sobald die Pandemie-Lage es erlaube, werde man zusammenkommen und erste Pflöcke einschlagen. Die Feuerwehr-Begeisterung unter den Jüngsten sei überall groß, sagt Stengel: „Tendenz steigend. Aber natürlich merkt mancher mit zehn, dass er doch lieber Fußball spielt. Und dann kommt ein Einschnitt, wenn sie aus der Schule raus sind.“ Trotzdem: Wenn es gelinge, ein Drittel der Heranwachsenden oder mehr in die aktive Wehr zu führen, sei das ein Erfolg. In Buchheim etwa wechselten im Herbst 2018 vier Jugendliche und begannen ihre Truppmann- respektive Truppfrau-Ausbildung. Einer von diesen Jugendlichen begann im Jahr 2021 seine Ausbildung in der Berufsfeuerwehr. „Worauf wir alle stolz sind.“ Sein, Sohn Maximilian (16) wechselte dieses Jahr in die aktive Wehr.

Pandemie bremst die Aktivitäten

Üblicherweise kommen die Jugendwehren aller 14 Tage zum Dienst zusammen. Einige beteiligen sich mit Erfolg an feuerwehrsportlichen Wettkämpfen. Andere wie die Buchheimer planen Projekte, für die sie Partner finden: Da werden im Colditzer Forst Bäume gepflanzt. Da gibt es Zeltlager im Sommer. Da fährt die ganze Truppe gemeinsam mit den Eltern zum Wintersport. Wenn nicht gerade Corona ausbremst.

„Die Gefahr besteht, dass mancher deshalb sagt: Ach, da habe ich keine Lust mehr. Aber wir können die Kinder in der jetzigen Situation keiner Gefahr aussetzen“, sagt Stengel, der als Hausmeister an der Bad Lausicker Grundschule tätig ist und vorher auf dem Bau arbeitete. Buchheimer Jugendwart ist er seit 2009, und er bleibt es auch. So wie er außerdem zur aktiven Truppe in Buchheim gehört: „Bei uns sind alle in der Feuerwehr: meine Frau Nicole, Maximilian und die zwölf Jahre alte Johanna.“ Josefine (vier) hat immerhin schon einen Kinderhelm und Einsatzkleidung, damit sie mit Schuleintritt nachrücken kann. Für Marcel Stengel gilt auch mit Blick auf die Feuerwehr: „Wir sind eine große Familie.“

Von Ekkehard Schulreich