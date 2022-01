Bad Lausicks teuerster Acker: Das Scheitern der Viertelsberg-Siedlung

Bad Lausick

Attraktiv wohnen auf dem Viertelsberg: Das wollte die Stadt Bad Lausick Anfang der 1990er-Jahre am südwestlichen Stadtrand möglich machen. Die Mieter, Eigentümer, die hier eingezogen wären, hätten heute, ein Vierteljahrhundert später, ihren Kredit wohl längst abbezahlt. Aus der großen Siedlung aber wurde nichts. Wer bis heute und auch in den nächsten Jahren noch für den geplatzten Traum bezahlt, das ist die Stadt, das sind in Summe die Bürger.

Rund 800 000 Euro bleiben abzutragen. Warum scheiterte das Viertelsberg-Projekt? Und: Hätte es heute Chancen angesichts des intensiven Bauens und Planens nördlich des Kurparks, nahe des Schwanenteichs, auf dem Gelände des einstigen Freibades?

Bad Lausick vor Rötha am Start

Die Kurstadt Bad Lausick setzte in der unmittelbaren Nachwendezeit konsequent auf Zuwachs. Mehr als 1000 Wohneinheiten, Wohnungen wie Einfamilienhäuser, sollten auf dem als Acker genutzten Viertelsberg entstehen. Die Kommune begann 1991/1992 mit dem Planen – deutlich früher als etwa die Stadt Rötha, die das große Projekt „Gartenstadt Rietzschketal“ anschob.

Anders als dort aber bauten sich vor den Bad Lausickern, die 25 Hektar Land erwarben, immer neue Hürden auf, die eine Genehmigung des Bebauungsplanes verzögerten. Das Regierungspräsidium Leipzig – das RP ist Vorläufer der heutigen Landesdirektion Sachsen – monierte das Baugebiet als zu groß, als im Widerspruch zu den Zielen des Landesentwicklungsplanes stehend. Die Kommune teilte daraufhin das Gebiet, reduzierte die Zahl der geplanten Einheiten deutlich.

Alt-Bürgermeister kritisiert Regierungspräsidium

„Wir waren der Zeit um 15 Jahre voraus“, sagt heute Josef Eisenmann, Bürgermeister der Stadt von 1990 bis 2015. „Die Kernstadt hätte eine entscheidende Belebung durch das Wohngebiet erfahren.“ Das Regierungspräsidium habe immer neue Forderungen aufgemacht, letztlich aber die Genehmigung verwehrt, „obwohl zur gleichen Zeit das unverhältnismäßig große Baugebiet in Rötha genehmigt wurde. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“.

„Wir haben immer gesagt: Das Gebiet ist zu groß“, erklärte Ende 1998 der damalige Abteilungsleiter für Bauen und Wohnungswesen im RP auf LVZ-Nachfrage. Die entscheidende Frage sei die Erforderlichkeit einer Siedlung dieser Größe – bereits abgespeckt auf 450 Wohneinheiten. Aufgabe der Behörde sei es zu verhindern, dass sich Kommunen mit überdimensionierten Projekte zu große Lasten aufbürden. Die Wohnungszahl müsse weiter gekürzt werden. „Insbesondere soll der Geschosswohnungsbau raus.“ Die Einfamilienhaus-Bebauung indes könne eine sinnvolle Abrundung des Stadtgebietes darstellen.

Riesige Kosten – kein Ertrag für die Stadt

Ein Jahr später erschienen der Behörde selbst 250 Einheiten nicht praktikabel. Inzwischen hatte die Stadt mehrere Millionen Mark in den Kauf der Grundstücke und in die Planungen investiert. Geld, das beim Weiterverkauf der Bauparzellen zurückgeflossen wäre. Von 5,5 Millionen Mark (reichlich 2,8 Millionen Euro) war 1998 die Rede. Im Mai 2001 hieß es, ein deshalb aufgenommenes Kommunaldarlehen von 6,84 Millionen Mark (knapp 3,1 Millionen Euro) werde umgeschuldet.

2007 war die geplante Siedlung nicht mehr Teil des Flächennutzungsplans. Das Vorhaben war begraben. Statt Wohnbau wird Ackerbau praktiziert. Das kommunale Land ist – weit unter dem Bauland-Wert – an einen Landwirtschaftsbetrieb verpachtet.

Stadtrat Pfaff: Heute Bauland draus machen

„Ich bin drüber gestolpert, dass im Bad Lausicker Haushalt noch immer ein Posten für den Viertelsberg drin ist“, sagt Stadtrat Matthias Pfaff (Unabhängige Wähler). „Das ist nicht wenig Geld, das wir Jahr für Jahr bezahlen.“ Er forderte von Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) Aufklärung und vor allem eine Antwort auf diese Frage: „Wie sieht man zu, dass dieser Posten weniger wird?“

Und auf die zweite: Ließe sich das Areal heute – zumindest in Teilen – als Bauland ausweisen, vermarkten und bebauen? Die Schuld für das Viertelsberg-Debakel will Pfaff nicht diskutieren, sieht sie „nicht nur bei der Stadt. Die große Politik ist genauso schuld“.

Bürgermeister Hultsch sieht Potenzial

„Ich habe das als Vorbehaltsfläche für Wohnungsbau im Kopf“, sagt Stadtchef Hultsch. Ein großer Brocken sei sicherlich die Erschließung. Aber Potenzial habe der Viertelsberg auf jeden Fall. Seinem Vorgänger und den Stadträten, die damals die Weichen stellten, macht er, seit 2015 im Amt, keinen Vorwurf: „Das war das klassische Vorgehen: Die Stadt kauft Grundstücke, macht einen B-Plan und verkauft. Das Problem war nur, dass der B-Plan nie genehmigt wurde.“

Auf rund 800 000 Euro beziffert Hultsch aktuell die Restschuld. Jahr für Jahr zahle die Kommune rund 150 000 Euro ab. Mitte 2023 stehe die nächste Umschuldung des Kredites an.

Stadtrat Goerke signalisiert Offenheit

„Eine Reaktivierung oder Neuauflage der Wohnbebauung Viertelsberg spielte und spielt in der CDU-Fraktion aktuell keine Rolle“, sagt Fraktionschef Udo Goerke. „Es gab dazu einfach keinen Anlass, weder von Seite der Stadtverwaltung noch von Seite irgendwelcher Interessenten.“ Man sei aber „für entsprechende Avancen jederzeit offen“.

Die anderen Fraktionen des Stadtrates äußerten sich auf LVZ-Nachfrage zu Perspektiven für den Viertelsberg nicht. Alt-Bürgermeister Eisenmann könnte sich eine wie auch immer geartete Wohnbebauung auf dem Viertelsberg vorstellen, da die Nachfrage nach Bauland ungebrochen groß sei. „Weitere Flächen wären das Gebiet zwischen der Else-Hirsch-Straße und dem Steingrundweg mit rund 2,5 Hektar, das alte Freibad-Areal und nicht zuletzt das Mühlengelände mit der Mühle als einem innerstädtischen Mehrgenerationenhaus“, sagt er.

Von Ekkehard Schulreich