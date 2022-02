Badegäste geben sich im Landkreis Leipzig die Klinke in die Hand

Grimma/Wurzen/Groitzsch/Borna

„Die Wanne ist voll“, sangen einst Didi Hallervorden und Helga Feddersen. Das lässt sich gewissermaßen auch von den Hallenbädern im Landkreis Leipzig sagen. Sowohl die Schwimmhallen in Wurzen und Grimma als auch das „Jahnbad“ in Borna und das Groitzscher „Azur“ melden großes Besucherinteresse. Dass die Badegäste bis zur Umkleidekabine eine Maske tragen müssen, hält offenkundig kaum jemanden vom Abtauchen im Wasser ab.

In der Halle gilt 2 G plus

„Die Leute kommen wie in normalen Zeiten“, sagt Andreas Stecher, der Leiter der Wurzener Schwimmhalle in der Lüptitzer Straße. Wenn alle kommen würden, die das vermutlich wollten, „wäre es noch voller“, so der Schwimmmeister mit Blick auf den Ausschluss ungeimpfter Interessenten. Denn in der Schwimmhalle gilt 2 G plus: geimpft oder genesen, jeweils zusätzlich getestet.

Mittags kommen die Senioren

In der Mittagzeit sind es eher Senioren, die schwimmen wollen. Sie sind wie auch die anderen Badegäste gehalten, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, so der Hallenchef weiter. Und noch etwas macht den Gästen deutlich, dass wir nach wie vor in Corona-Zeiten leben: Nur jede zweite Dusche kann genutzt werden.

Über einen Mangel an Besuchern kann Andreas Stecher dennoch nicht klagen. Auch, weil das Hallenbad neben den Badegästen, die sozusagen privat kommen, auch von anderen Nutzern frequentiert wird. Hier trainieren regelmäßig die Mitglieder des Wurzener Schwimmklubs und der Wasserwacht, aber auch die Triathlonsportler und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Die Schwimmhalle stammt aus den 1970er-Jahren. Die Sanierung wurde 2006 abgeschlossen.

Anderthalb Stunden lang baden

Voll ist es auch muldeaufwärts in der Schwimmhalle in Grimma. „Wir können uns nicht beschweren“, gibt Holger Myland, Leiter der Halle in der Vorwerkstraße, auf LVZ-Anfrage zu Protokoll. Es sei zu spüren, dass sich die Leute lange Zeit nicht, wie gewohnt, bewegen konnten, sagt der Schwimmmeister. Und weiter: „Die stehen wie in alten Zeiten auf der Matte“ – um dann für anderthalb Stunden zu baden.

Schwimmer ziehen ihre Bahnen

In Grimma gibt es keine Tageskarten, sodass jeder Badegast nach 90 Minuten wieder raus muss, was einen permanenten Wechsel zur Folge hat. Wie in Wurzen gilt auch hier: Vom Eingangsbereich bis in die Umkleidekabinen besteht Maskenpflicht, danach darf der Mund-Nasen-Schutz – natürlich – abgenommen werden. Das betrifft auch die kleine Sauna, die ebenfalls geöffnet ist. Die Nutzung des Beckens erfolgt gewissermaßen geordnet. Die Schwimmer ziehen ihre Bahnen. Die Schwimmhalle wurde im Jahr 1973 eröffnet und 2008 saniert.

Mehr Besucher als vor der Pandemie

Das Bornaer „Jahnbad“ hat unter Einhaltung der 2-G-plus-Regel geöffnet. Auch hier gilt ein Abstandsgebot. Die FFP-2-Maskenpflicht besteht nach Angaben der Stadtverwaltung bis zu den Umkleidekabinen, und „diese Regelungen werden vom Personal des Jahnbades kontrolliert“.

Derzeit besuchen recht viele Gäste aus allen Altersgruppen die Schwimmhalle aus dem Jahr 1976 in der Deutzener Staße. „Mehr als vor Beginn der Pandemie“, so Stadtsprecher Robert Scheibe. Das sind im Tagesdurchschitt etwa 180 Besucher. Hinzu kommen die Schwimmschüler der Schulen, Vereinsmitglieder sowie die Reha-Sportler, die von Physiotherapien betreut werden. Das ergibt etwa 250 Aktive pro Tag.

Das Bornaer Jahnbad. Quelle: Ulrike Witt

Neue Badegäste in Borna

Weil viele Schwimmhallen im Umland nicht geöffnet haben beziehungsweise hatten, gehören zu den Bornaer Badegästen auch viele neue Personen. Die Erfahrung zeige, dass die dem „Jahnbad“ zu einem großen Teil auch zukünftig treu bleiben, heißt es weiter. Der Zugang ist aktuell auf gleichzeitig etwa 50 Gäste für die Schwimmhalle einerseits und andererseits etwa 25 für die Sauna begrenzt. Eine zeitliche Einschränkung für einen Besuch gibt es nicht.

Fast so voll wie früher

Im „Azur“ in Groitzsch geben sich die Besucher die sprichwörtliche Klinke – oder vielmehr die Schlüssel für die Spinde – in die Hand, seit Schwimmbereich und Sauna wieder geöffnet sind. „Beides wird sehr gut angenommen. Was kaum verwundert, die Leute sind ausgehungert und wollen wieder etwas erleben“, sagt Thomas Krauß, Geschäftsführer der städtischen Firma „Azur Fitness und Wellness“. Zwar gelte für alle Schwimmer und Saunierer die 2-G-plus-Regel, heißt: geimpft oder genesen plus getestet. Dennoch sei es fast wieder so voll wie vor der Pandemie.

Im „Azur“ in Groitzsch tummeln sich wieder die Badegäste. Quelle: Mathias Bierende

Dennoch Einbußen

Krauß und sein Team verzeichnen dennoch Einbußen, was die Zahl der Gäste betrifft. „Denn Ungeimpfte dürfen derzeit nicht rein.“ Trotz aller ersten Öffnungsschritte im Bereich der Sportstätten ist es den Besucher dennoch nicht gestattet, alles zu nutzen, was „in normalen Zeiten“ zur Verfügung steht. Das Dampfbad im „Azur“ beispielsweise. Das muss nach wie vor geschlossen bleiben. „Aber wir sind schon froh, dass die Normalität ein Stück weit wieder einkehrt“, macht Krauß deutlich.

Von Nikos Natsidis und Julia Tonne