Bärmobil kommt, wenn es mit Schule nicht klappt

Dieser Bär kann Rollschuhlaufen. Was dem Petz gelingt, den Nicole Bär zum Signet für ihre Integrative Lerntherapie auswählte, sollte auch Heranwachsenden möglich sein: sich trotz Schwierigkeiten beim Schreiben oder Rechnen, trotz Problemen, sich auf den Unterrichtsstoff zu konzentrieren, Erfolge zu haben. Dinge zu bewältigen, die kaum schaffbar erscheinen, daran zu wachsen und Freude zu entwickeln. Mit Beginn des neuen Schuljahres startet das Bärmobil von Penig aus zu Kindern und Jugendlichen zwischen Geithain und Burgstädt, Altenburg und Rochlitz.

Rollender Therapieraum und Büro zugleich: Nicole Bär funktioniert ein Wohnmobil einfach um. Quelle: Jens Paul Taubert

Dyskalkulie findet zu wenig Förderung

Lesen und schreiben lernen, sicher mit Zahlen umgehen: Das sind Grundfertigkeiten, die es braucht, um in der Schule und später im Leben bestehen zu können. Nicht jedes Kind ist in der Lage, im Schulalltag diesen Anforderungen zu genügen. Kinder, bei denen eine Lese-Rechtschreib-Schwäche erkannt wurde, können in speziellen Klassen lernen. Doch die gibt es nur an wenigen Schulen. Wer im Mathematischen zu scheitern drohe, brauche ebenso Unterstützung, aber: „Dyskalkulie wird bisher noch nicht in der Schule gefördert.“

Ein Bär auf Rollschuhen, entworfen von Miriam Richter, ist das Signet von Nicole Bärs Ein-Frau-Unternehmen. Quelle: privat

Therapeutin wuchs in Terpitz auf

„Für die, die auf dem Land wohnen, ist das oft mit weiten Wegen und erheblichem Aufwand verbunden. Deshalb komme ich zu diesen Kindern“, sagt Nicole Bär. Die 31-Jährige, die im Kohren-Sahliser Ortsteil Terpitz aufwuchs, studierte in Chemnitz Pädagogik und Integrative Lerntherapie. Vor sechs Jahren zog sie ins sachsen-anhaltinische Merseburg. Am IZH, dem Integrativen Zentrum zur Förderung hyperkinetischer Kinder, baute sie den Bereich Lerntherapie mit auf. Mit diesen Förderangeboten aufs Land zu gehen und sich selbstständig zu machen, „das ist schon ganz lange in meinem Kopf. Ich starte damit im September, bleibe vorerst aber auch noch in Merseburg angestellt.“

Kontakte zu Schulen geknüpft

In den vergangenen Wochen knüpfte Bär, die sich Langenleuba-Oberhain familiär sehr verbunden fühlt, Kontakte zu Schulen der Region. Therapien werden über das Jugendamt finanziert oder von den Eltern selbst getragen. Als Therapie-Raum fungiert ein Wohnmobil, das nicht nur Flexibilität erlaubt. „Es ist ein geschützter Raum, nicht Schule, nicht das heimische Wohnzimmer. Diese Distanz ist wichtig, um frei zu werden“, sagt Bär. Das Ziel: „Veränderungen herbeiführen, die es ermöglichen, dass Kinder nach und nach selbstständiger lernen können und Freude dabei empfinden.“ Üblicherweise findet eine solche Therapie wöchentlich eine Stunde statt, und das über einen längeren Zeitraum. Zudem berät die Lerntherapeutin Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Unterrichtsalltag, organisiert Weiterbildungen. Sie geht zudem in Kindertagesstätten, um Kinder mit Schwierigkeiten zu erkennen und zu fördern, ehe sich in der Schule erste Misserfolge einstellen.

Schwächen lassen sich ausgleichen

„Menschen, die Schwächen haben, können trotzdem etwas Wertvolles leisten“, sagt Nicole Bär und verweist auf die Kunstwerke von Kinderhand, die sie auf ihrer Homepage zeigt. Diese Fähigkeiten herauszuarbeiten, Förderung zu geben, vor allem aber auch eine emotionale Bestärkung, darauf komme es an. Dafür will sie, die im Berufsverband für Lerntherpeut*innen organisiert ist, demnächst mit ihrem Bärmobil in die Dörfer und kleinen Städte im Kohrener Land, im angrenzenden Mittelsachsen und im thüringischen Osterland rollen.

www.bärmobil-lerntherapie.de

Von Ekkehard Schulreich