Kohrener Grundschüler pflanzen erst im Herbst

Frohburg

Frohburg muss grüner werden: Für Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) ist das keine Frage. Bäume brauchen das Stadt- und das Dorfbild. Die Resonanz auf die von ihm vor Monaten initiierte Aktion „100 Bäume für Frohburg“ ist erheblich. Vereine, Schulen, Unternehmen und Privatpersonen unterstützen sie. Doch Corona bremste das große Pflanzen im Frühjahr ein bisschen aus. Mehr als ein halbes Hundert Stämme immerhin wurde auf kommunalen Flächen gepflanzt. Hinzu kommen 40 Ersatzbäume auf Rechnung der Kommune. Doch viele gemeinschaftliche Initiativen, so eine an der Grundschule Kohren-Sahlis, kamen vorerst nicht zum Zuge. Deshalb ist klar: Im Herbst wird erneut Anlauf genommen. Bis dahin gilt es, das öffentliche Grün über einen sicher erneut trockenen Sommer zu bringen.

Pflanzaktion an Kohrener Grundschule verschoben

„Die Bäume ohne die Kinder zu pflanzen, macht ja keinen Sinn“, sagt Stefan Jungnitz von der Frohburger Stadtverwaltung, der die Aktion steuert, mit Blick auf die Grundschule Kohren-Sahlis. Hier will Transportunternehmer Stefan Böttcher gemeinsam mit dem Förderverein 50 Bäume pflanzen und hat seinen Mineralöl-Lieferanten als Sponsor gewonnen. Die Bäume sind da, stehen getopft in einem Container, doch es fehlen die Kinder und ihre Begeisterung, diese im Umfeld der Schule zu platzieren. „Im Notfall bringen wir die über’n Sommer“, sagt Jungnitz. Vorher werde es wohl nichts mehr.

Frohburgs Fußballer kümmern sich ums Gießen

Immerhin zehn Laub- und 40 Obstbäume wurden seit Ostern an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gepflanzt, in Kohren-Sahlis am Montottoneplatz und an der Schule, in der Straße des 3. Oktober in Frohburg und am Depot der Feuerwehr. Die Fußballer des BSV Einheit setzten zehn Stämme im Stadion. Die Teams wollen je einen in ihre Obhut nehmen und ordentlich wässern, damit er anwächst und gedeiht. „Eine starke Leistung“, meint Jungnitz: „Wir hoffen zwar, dass es nicht wieder so eine Dürre wird. Aber wir müssen massiv in das Wässern investieren.“

Stadt bittet um Unterstützung bei der Bewässerung

Jede Unterstützung sei da willkommen, denn es liege auf der Hand, dass die Kommune bei allein 12 000 Bäumen entlang kommunaler Straßen zwischen Flößberg und Meusdorf bei allem Engagement an ihre Grenzen komme. Er freue sich über eine erste erklärte Baum-Patenschaft eines Anwohners in der Straße des 3. Oktobers, der zwei junge Bäume unter seine Fittiche nehme. Jungnitz geht davon aus, dass sich auch andere Pflanzer kümmerten, so die Trebishainer, die mit einem Baum an ihre 750-Jahr-Feier 2019 erinnern.

Auf den Herbst verschoben sind Pflanzaktionen etwa des MSC Frohburger Dreieck, der 60 Jahre alt wird, und des Frohburger Hortes „Schlaufüchse“ geplant. Die Prießnitzer Feuerwehr will einen Teil der ehemaligen Gärten am Schwemmteichweg bepflanzen.

Von Ekkehard Schulreich