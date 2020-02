Bahnlinie Leipzig-Chemnitz: Anwohner blicken kritisch auf Ausbaupläne

Belgershain/Otterwisch

Eine Zunahme des Lärms befürchten Anwohner der Bahnstrecke von Leipzig nach Chemnitz, die zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert werden soll. In Belgershain und Otterwisch gibt es aber noch zusätzliche Befindlichkeiten, wie sich diese Woche auf Bürgerdialogen der Deutschen Bahn ( DB) herauskristallisierte. Erstmals konnte sich Otto Normalverbraucher detailliert mit dem Vorhaben vertraut machen. Folgen werden noch ähnliche Termine im Süden des Landkreises.

Gewusel im Belgershainer Schloss. An Tischen mit Plänen und Informationstafeln stehen Mitarbeiter von DB Netz Rede und Antwort. Niemand hält einen Vortrag, das Unternehmen setzt auf individuelle Gespräche. Damit Sorgen und Wünsche nicht so schnell verhallen, wie sie ausgesprochen wurden, sollen sie auf Formularen niedergeschrieben werden. Ein ansehnlicher Stapel kommt zusammen.

Schallschutz Thema Nummer eins

„In der Regel geht es um Schallschutz“, bilanziert Projektingenieur René Haase. Wenn ein Schienenstrang um mindestens ein Gleis erweitert wird, gilt das im Beamten-Deutsch als eine „wesentliche bauliche Änderung“, bei der das Bundesimmissionsschutzgesetz von 1974 greift. Es besagt, Anwohner und Umwelt dürften durch Lärm nicht geschädigt werden.

Erwartbarer Lärm wird berechnet

Die zu erwartenden Geräusche werden im Voraus an einem Geländemodell berechnet, ist zu erfahren. Wo erforderlich, muss eine Lärmschutzwand errichtet werden. Manche Besucher des Bürgerdialogs befürworten das. Andere haben Angst, zu viel Schatten könnte auf ihr Grundstück fallen. Im schlimmsten Fall würden sogar Solaranlagen verdeckt. Ein Beispiel dafür, wie schwierig es werden wird, alle Interessen abzuwägen und aufeinander abzustimmen.

Neue Fußgängerbrücke zu tief

Einer Elektrifizierung der Strecke steht die 2009 errichtete Fußgängerbrücke des Belgershainer Bahnhofs im Wege, auf dem schon zwei Gleise liegen und dessen Plattformen um 50 Meter in Richtung Leipzig verlängert werden sollen. „Die Überquerung müsste angehoben und, weil wir auf Barrierefreiheit zu achten haben, mit Fahrstühlen ausgestattet werden“, erläutert Haase. Eine Alternative, mit der die Bahn liebäugelt, sieht stattdessen einen Tunnel inklusive Rampen vor.

Problem: Die 2009 errichtete Fußgängerüberführung des Belgershainer Bahnhofs ist nicht hoch genug für die Stromleitungen. Quelle: Thomas Kube

„Alles Quatsch“, meint Anlieger Bernd Weisbrich. „Der Tunnel wird zum Jugendtreff und ist bald versifft. Und ein Lift ist mehr kaputt als ganz. Wer zum anderen Bahnsteig wechseln will, kann die Brücke der Oelzschauer Straße nehmen, das sind 300 Meter.“ Die DB Netz ist allerdings angewiesen, für kurze Wege zu sorgen.

Gespräch mit interessierten Bürgern: Uwe Berger (re.) von DB Netz erläutert in der Grundschule Otterwisch die Pläne für den Ausbau der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz. Quelle: Frank Pfeifer

Für Belgershain fordert Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) die Brücken der Oelzschauer und der Rohrbacher Straße so auszulegen, dass künftig Lastwagen durchpassen. In Otterwisch gibt’s bislang keine Brücken. Nach Meinung von Bürgermeister Matthias Kauerauf (parteilos) muss das nicht so bleiben.

Otterwisch wünscht Tunnel

„Das jeweilige Gefälle am Brückenweg und der Stockheimer Straße gibt es her, die Verkehrsadern tiefer zu legen, so dass die Übergänge durch Tunnel ersetzt werden können“, schlägt er zum Bürgerdialog in der Grundschule Otterwisch vor, der ebenfalls gut besucht ist. Projektleiter Andreas Stuhr kann noch nicht sagen, ob sich der Wunsch verwirklichen lässt. „Wir warten auf das neue Eisenbahnkreuzungsgesetz“, erklärt er.

Haltepunkt Otterwisch. Hier stoppt nur die Regionalbahn. Ein zweites Gleis soll rechterhand in Richtung Ort angesetzt werden. Quelle: Frank Pfeifer

Das zweite Gleis soll auf der Seite des Dorfes verlegt werden, die Bahnsteige werden um 40 Meter verlängert. Einwohnerfragen nach einem etwaigen Grunderwerb beantwortet der Leiter Vorplanung, Uwe Berger: „In Otterwisch gehört fast das ganze Land, das wir brauchen, schon der Bahn.“ Kauerauf kündigt an, den Park-and-Ride-Platz am Haltepunkt vergrößern zu wollen. „Er reicht jetzt schon nicht aus“, schätzt er und bemerkt: „Unser Haltepunkt ist übrigens einer der aufgeräumtesten auf der gesamten Strecke. Die Gemeinde pflegt große Flächen der Bahn unentgeltlich.“

Weitere Bürgerdialoge :

Bad Lausick, 10. Februar, 16.30 bis 19 Uhr, Kursaal der Sachsenklinik

Geithain, 17. Februar, 16.30 bis 19 Uhr, Bürgerhaus

Das Projekt Laut DB-Netz-Projektleiter Andreas Stuhr soll nicht die gesamte Strecke mit zwei Gleisen versehen werden. Neu errichtete Straßenbrücken auf dem Weg vom Leipziger Hauptbahnhof nach Paunsdorf sind so eng, dass nur das eine jetzige Gleis durchpasst. Von dort aus liegen mehrere Stränge bis Engelsdorf, wo ab Werkstättenstraße der Ausbau beginnen und bis Bad Lausick führen soll. Weitere Abschnitte sind von Narsdorf bis Cossen und von Burgstädt bis Wittgensdorf. Der Haltepunkt Hopfgarten erhält ein Überholgleis für den Begegnungsverkehr. Ansonsten existieren schon zwei Gleise oder es bleibt, wie zwischen Bad Lausick und Geithain, bei der Eingleisigkeit. Von Leipzig Hauptbahnhof bis Chemnitz Hauptbahnhof wird die Strecke durchgehend elektrifiziert. Die Entwurfsplanung soll nächstes und übernächstes Jahr erstellt werden. Folgen würde ein Planfeststellungsverfahren. Stuhr rechnet mit einem Baubeginn im Jahr 2025 und einer Inbetriebnahme Ende 2028. Nach seinen Worten fährt dann der Regionalexpress häufiger, und zwar im Halbstundentakt. Alle zwei Stunden wird er durch den neuen Fernverkehrszug ersetzt, der unterwegs nur in Geithain hält. Außerdem gibt’s stündlich die Regionalbahn. Die Höchstgeschwindigkeit wird 160 Kilometer pro Stunde betragen. Als Ersatz für die Waggons aus DDR-Zeiten, mit denen die Mitteldeutsche Regionalbahn den Regionalexpress betreibt, sollen ab 2023 moderne Züge vom Typ Alstom Coradia rollen, die zunächst mit Batteriestrom laufen. Sie lassen sich später auch auf der elektrifizierten Strecke einsetzen. Dazu werden die Akkus entfernt und die Bügel auf den Lokdächern ausgefahren.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pfeifer