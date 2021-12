Bald öffentliches WC am Bahnhof in Bad Lausick

Bad Lausick

Nachdem die Stadt Bad Lausick zwei Grünanlagen im Umfeld des Bahnhofes aufwendig aufgewertet hat – unter anderem mit Spielgeräten und einem Fontänen-Feld –, soll jetzt noch ein WC aufgestellt werden. Das sei, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) auf der Sitzung des Stadtrates, ein immer wieder geäußerter Bürgerwunsch. Die Kommune hoffe, 90 Prozent der Investitionskosten über Fördermittel finanzieren zu können. Der Stadtrat beschloss, diese Förderung noch vor Weihnachten zu beantragen.

Leitungen für WC schon verlegt

Rund 106 500 Euro soll das kleine barrierefreie Gebäude kosten, das an der Fabianstraße seinen Platz findet. Bei der Errichtung des Wasserspiels in diesem Jahr wurden bereits die Leitungen für Wasser, Abwasser und Strom verlegt. Die Anschaffung in unmittelbarer Bahnhofsnähe sei wichtig für die Einheimischen wie die Kurgäste und Besucher der Stadt, so der Bürgermeister. Schließlich gebe es im Bahnhofsgebäude, das längst nicht mehr als solches diene, keine öffentliche Toilette. Für ein Heilbad ein nicht auf Dauer hinnehmbarer Zustand.

Bezahlsystem geplant

Die jährliche Unterhaltung, veranschlagt mit 2150 Euro, erschien Gabriele Heibutzki (Unabhängige Wähler) indes für zu gering. Man habe die Kosten überschlagen und halte die Summe für auskömmlich, sagte Hultsch. Vor allem: „Wir wollen ein Bezahlsystem einführen. Damit wird das Thema Vandalismus stark reduziert.“

Lesen Sie auch

Von es