Frohburg/Kohren-Sahlis/Gnandstein

Fünf bis sieben Bauplätze für Eigenheime könnten, eingebettet von Grün, am Frohburger Wolfslückenweg entstehen. Dort, wo sich die nicht mehr bewirtschafteten Gärten der Kleingartenanlage „Waldfrieden“ befinden. Noch im Mai will die Stadt das einstige Gartenland beräumen lassen. Vor allem Lauben und Einfriedungen müssen dem Erdboden gleich gemacht werden.

Da in den vergangenen Jahren die Natur bereits weitgehend Besitz ergriff von der Fläche, legt die Naturschutzbehörde des Landkreises großen Wert darauf, dass diese Eingriffe äußerst behutsam erfolgen. Man habe sich, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) vor dem Stadtrat, darauf einigen können, das meiste von Hand zu erledigen.

Bürgermeister Wolfgang Hiensch will rund um Frohburg neues Bauland für Eigenheime schaffen. Quelle: Jens Paul Taubert

Maximal ein Mini-Bagger werde eingesetzt und das Ganze bis Ende des Monats abgeschlossen. Den Zuschlag erhielt die Baugesellschaft Weber aus Flöha. Ziel sei es, möglichst bis Ende 2020 das Areal zu erschließen, um mit der Vermarktung der Parzellen beginnen zu können.

Neue Flächen für Häuslebauer auch in Gnandstein

Auch in Gnandstein gibt die Kommune Häuslebauern eine Chance: Die ins Auge gefasste Fläche ist allerdings anderen Charakters: Sie liegt östlich des Fußballplatzes unterhalb der mittelalterlichen Burganlage. „Grundsätzlich ist die Nachfrage an Bauplätzen in Frohburg deutlich größer als in den Ortsteilen. Trotzdem sollte die Verwaltung auch dort nach geeigneten kommunalen Grundstücken suchen, um vorhandene Bauland-Potenziale auszunutzen“, so der Bürgermeister.

In Gnandstein geht es um rund 2500 Quadratmeter. Die Bebaubarkeit des Areals müsse über das Landratsamt geprüft werden. Dabei werde auch entschieden, welche Planverfahren zum Ziel führen. Fragen der Erschließung, der Zufahrten und die Beziehungen zu den Nachbargrundstücken würden dann geprüft. Hiensch: „Derzeit sind keine Gründe erkennbar, die grundsätzlich gegen eine bauliche Nutzung des Flurstücks sprechen.“ Er sehe hier mindestens zwei Bauplätze.

Bauplätze auf dem Areal der Kleingartensparte „Kohrener Ländchen“

Um eine mittelfristige Planung von Bauflächen geht es der Kommune auch in Kohren-Sahlis. Das Gelände der Kleingartensparte „Kohrener Ländchen“ ist bereits im Flächennutzungsplan von 2006 als „Wohnbau-Erwartungsland“ gekennzeichnet. Bereits im vergangenen Jahr habe er, sagt Hiensch, bei einem Ortstermin festgestellt, dass „der überwiegende Teil der Gärten verfällt“.

Der Regionalverband der Kleingärtner als Zwischenpächter habe auf Nachfrage der Kommune keine konkreten Aussagen über die Situation treffen können. Bei einer zweiten Begehung Anfang 2019 habe sich kein neues Bild gezeigt.

Die Kommune werde deshalb jetzt auf die Rückgabe der nicht mehr als Kleingärten genutzten Flächen drängen. „Gut bewirtschaftete Gärten greifen wir aber nicht an“, so der Bürgermeister. Man prüfe aber, ob in der Zukunft eine Nutzung des Areals für Eigenheime praktikabel sei. Der Stadtrat stimmte diesem Vorgehen zu.

Von Ekkehard Schulreich