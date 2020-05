Geithain: Linden-Rasur sorgt für Aufsehen

Geithain

Einen ungewöhnlichen Schnitt verpasst bekamen die Linden, die die Geithainer Bahnhofstraße zwischen Markt und Bahnhof säumen. Die Kronen sind nicht kugelig, sondern spitz zulaufend in etwas, was an Fahnenstangen erinnert. Revolutionär oder frevelhaft? Auffällig zweifellos, aber sonst scheiden sich im Stadtgespräch die Geister.

Oberbürgermeister findet’s gut

„Die Bäume werden einmal im Jahr durch unseren Bauhof verschnitten. Dieses Jahr fallen die Veränderungen danach mehr uns Auge, denn die Bäume sind deutlicher gewachsen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Im Bauhof habe man einen Fachmann für Bäume; er habe an dieser Arbeit nichts auszusetzen.

Fachmann staunt, aber akzeptiert

„Man kann die Linden so schneiden“, bestätigt Christian Helldrich, der die Heros-Baumschule in Niedergräfenhain betreibt. Er ist nicht nur Gehölz-Experte: Exakt diese Linden zog er 1992 aus Sämlingen aus der Region heran. Die Stecklinge dieser Winterlinden Auslese Merkur zierten damals sogar das Titelblatt des Baumschulen-Katalogs. Diese Bäume mit steilem Astwinkel „sehen auch in trockenen Sommern länger gut aus“. Durch das Schneiden verzweigten sie sich gut im Innenbereich, das sorge für viel Blattwerk. Für die Erfordernisse der Bahnhofstraße, wo die Bäume 2009 im Zuge der Neugestaltung in den Boden kamen, sei eine schlanke Kronenform wichtig, so Helldrich. Schließlich hätten sie zwischen den Hausfassaden und dem Verkehrsraum in der Breite nicht viel Platz.

Bäume am Rathaus sorgten im Dezember für Furore

Aufsehen mit einer besonderen Baum-Kultur erregte Geithain bereits in der jüngsten Vorweihnachtszeit: Damals ließ Frank Rudolph Weihnachtsbäume entgegen aller natürlichen Wuchsrichtung an die historische Fassade des Rathauses schrauben. Was ihm einen Rüffel der Denkmalpfleger einbrachte, ging via Fernsehen weit über Sachsen hinaus.

Von Ekkehard Schulreich