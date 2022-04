Baustelle Schulstraße: Ab 25. April wird’s eng in Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

InSEK und SEKo, zwei Zukunfts-Konzepte, blieben weitgehend Theorie beim ersten Bürger-Dialog des Frohburger Bürgermeisters in Kohren-Sahlis am Dienstagabend. Praktisch zur Sache ging es beim Straßenbau. Denn ab 25. April ist die Schulstraße nach Rüdigsdorf für viele Monate dicht. Das betrifft nicht nur die Einwohner, sondern auch die Ausflügler, die im Kohrener Land unterwegs sind.

Rüdigsdorf/Gnandstein blockiert bis zum Sommer

Dieser knappe Kilometer hat es in sich: Die Schulstraße verbindet nicht nur Kohren-Sahlis mit Rüdigsdorf und dem Lindenvorwerk. An ihr liegt – der Name sagt es – die Grundschule. Und wenn Ende April die Bagger rollen, ist auch die Verbindung vom Stadtzentrum nach Gnandstein und Dolsenhain für Wochen gekappt. „Die Straße wird während der Bauzeit bis zum Frühjahr 2023 nicht komplett gesperrt. Gebaut wird in acht Abschnitten. Das sind ungewöhnlich viele auf einer so kurzen Strecke“, erläuterte der Frohburger Bürgermeister Karsten Richter (CDU) im Haus der Begegnung. Über dasselbe Projekt hatte an selber Stelle bereits sein Vorgänger Wolfgang Hiensch (BuW) informiert. Da war Kohren-Sahlis gerade Teil der Stadt Frohburg geworden. Die Ausbau-Pläne des Landkreises (Kreisstraße!) waren damals schon einige Jahre alt – und sie scheiterten 2019, weil der Freistaat Sachsen keine Fördermittel bereit stellte. Nun gibt es Geld für Kanalbau (AZV Wyhratal), Straßenbau (Landkreis), Rad- und Gehweg, Straßenbeleuchtung, Leerrohre für späteres Breitband (Stadt). Die Förderquote liegt bei nur noch 50 Prozent, die Gesamtinvestition bei 2,15 Millionen Euro. Der Auftrag geht an das Frankenhainer Bauunternehmen Arlt.

Frohburg will Ausflugsziele klar kennzeichnen

Gestartet wird am Abzweig Friedensstraße/Schulstraße. Dieser erste Abschnitt muss bis zu den Sommerferien fertig werden. In den Ferien rückt die Baustelle bis zur Schul-Zufahrt vor. Danach geht es Stück für Stück weiter. Muss hier aufgrund des in erhebliche Tiefe gehenden Kanalbaus unter Vollsperrung gearbeitet werden, versuche man, in Rüdigsdorf vielleicht mit halbseitigen Sperrungen und Ampel hinzukommen, sagte Richter. Das betreffe vor allem auch den Kreuzungsbereich dort, Einflugschneise für Erholungssuchende. „Auf jeden Fall werden wir zu der offiziellen, weiträumigen Umleitung, die der Landkreis ausschildert, zusätzliche Hinweise anbringen“, kündigte er an: Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen und Ähnliches.

Viele Themen konnten nur angerissen werden. Das sind die aktuellen Stände: Bau des oberhalb von Terpitz geplanten Rückhaltebeckens für den Hochwasserschutz von Kohren-Sahlis, Streitwald, Frohburg: Das Planfeststellungsverfahren, das Baurecht bringen soll, ist noch immer nicht abgeschlossen. Baustart ungewiss. Das Töpfermuseum soll saniert werden. Die Kommune geht davon aus, für die nächsten drei Jahre Fördergeld dafür zu bekommen. Start möglichst noch 2023. Verbleib der Sparkasse am Markt: „Wir fordern, dass zumindest die Automaten bleiben“, so Karsten Richter. Man sei mit der Sparkasse Leipzig im Gespräch und „optimistisch, dass wir eine Lösung finden“. Burgtürme: Stadt wartet auf Fördergeld-Zusage, um dann mit der Stützmauer-Sanierung zu starten. Für 1,9 Millionen Euro sollen beide Türme gesichert, eine Aussichtplattform und eine kleine Bühne geschaffen werden. Grundschule: Nach Abschluss der beiden ersten Bauabschnitte geht es um die Außenanlagen und eine Sanierung des Lehrschwimmbeckens. Straßenlicht: Umstellung auf energiesparende LED soll vorankommen, um auf Nachtabschaltungen verzichten zu können.

Parken auf dem Montottoneplatz möglich

Der Montottoneplatz werde – entgegen vielfachen Stadtgeflüsters – nicht zur Lagerung von Baumaterial genutzt, so der Bürgermeister. Er stehe Touristen zur Verfügung, aber auch Einheimischen, etwa Anliegern der zeitweise nicht erreichbaren Grundstücke oder Eltern, die ihre Sprösslinge zur Schule bringen wollten. Wenn im ersten Abschnitt gebaut wird, führt ein provisorischer Fußweg über das Areal der Firma Lätzsch Richtung Grundschule. Für Schulbusse gibt es erhebliche Veränderungen, über die die Eltern durch die Schulen informiert werden. Auf eine Bürgerfrage hin stellte er klar: „Für Rettungsfahrzeuge ist das Durchfahren der Baustelle jederzeit gewährleistet. Dafür hat die Firma zu sorgen.“ Sie kümmere sich auch um den Transport der Mülltonnen zu Sammelpunkten.

Zwei Konzepte vorgestellt

Eingestiegen in sein Format Bürger-Dialog war Karsten Richter mit den Themen InSEK wie Integriertes Stadtentwicklungskonzept für Frohburg in Gänze und SEKo wie Städtebauliches Entwicklungskonzept für den historischen Kern von Kohren. Dazu Details in einem separaten Beitrag. „In Eulatal haben wir in jedem Ortsteil im Jahr zwei solcher Veranstaltungen gemacht. In Frohburg mit seinen 33 Ortsteilen ist das natürlich so nicht möglich“, sagte Richter mit Blick auf seine positiven Eulataler Erfahrungen. Auf jeden Fall werde es solche Dialoge – in Kohren-Sahlis nahmen 40 Interessierte teil – regelmäßig geben, denn es sei unverzichtbar, die Bürger stärker als bisher mit ihren Wünschen und Ideen in das kommunalpolitische Geschehen einzubeziehen. Dialog zwei findet am 7. April im Frohburger Schützenhaus statt, Beginn 19.30 Uhr.

Von Ekkehard Schulreich