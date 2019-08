Geithain

Wer durch Geithain fährt, braucht in diesen Tagen und Wochen Geduld - egal, ob er mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Die Eisenbahnstraße (B 7) ist im Bereich des Bahnhofs voll gesperrt. Der innerörtliche Verkehr muss auf kleine Straßen ausweichen. Eng geht es dort zu. Vor dem Ärztehaus verschwanden die Parkplätze.

Jetzt ist auch noch das Stadttor dicht. Zudem sperren die Kommunalen Wasserwerke für ein paar Tage die Zufahrt zum Parkplatz Colditzer Straße. Nicht wenige Autofahrer, aber auch Anwohner und Ärztehaus-Nutzer sind genervt. Dass die derzeitige Situation für alle eine Belastungsprobe sei, leugnet Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) keinesfalls: „Es ist ein Irrgarten.“ Doch man müsse – gemeinsam – das Beste draus machen.

Für ein paar Wochen schloss die Stadt jetzt das Stadttor für Autos. Der Grund sind dringende Fassadenarbeiten. Fußgänger und Radler können nach dem Gerüst stellen aber wieder durch. Quelle: Jens Paul Taubert

Eng und unübersichtlich in Geithain

Durch die Hospitalstraße zuckelt das grüne Müllfahrzeug. Stop and go ist unvermeidlich. Überholen geht nicht aufgrund parkender Autos. Ein Lkw und ein Bus versuchen in der Bahnhofstraße schadlos aneinander vorbei zu kommen. Mittendrin Radler und Fußgänger, die dem Verkehrsgeschehen ratlos gegenüber stehen. Es ist Freitagvormittag in Geithain.

Vor dem Ärztehaus in der Robert-Koch-Straße rollt der Verkehr relativ entspannt – in beide Richtungen, weil das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die B 7 ausbaut und voll gesperrt hat. Aufgrund der Umleitung musste die Kommune die Parkplätze überbauen. Immerhin: Es finden sich einige freie an der Nordseite der Straße und in der August-Bebel-Straße.

Das Stadttor in Geithain ist derzeit voll gesperrt. Quelle: Jens Paul Taubert

Manche grummeln, andere sehen Verkehrschaos gelassen

„Direkt vorm Ärztehaus stehen zu können, war günstig für uns“, sagen Henry Thomas und seine Frau. Die Geringswalder haben allerdings nicht allzu weit entfernt eine Lücke gefunden. Der Geithainer Manfred Würz, obwohl nicht gut zu Fuß, hat den Wagen gleich zu Hause gelassen.

„Wir wollen, dass die Eisenbahnstraße ordentlich wird“, sagt er. Da müsse man Einschränkungen hinnehmen. „Was hier veranstaltet wird, ist furchtbar“, sagt Gisela Bogen und meint nicht allein die Lage am Ärztehaus. „Muss denn das Stadttor gerade jetzt renoviert und deshalb geschlossen werden?“ Für die Älteren werde es immer komplizierter, heil die nötigen Besorgungen zu machen.

Das gesperrte Stadttor und weitere Baustellen in Geithain nerven die Autofahrer. Quelle: Jens Paul Taubert

Patienten kommen schwerer zu Arzt und Apotheke

Von einer „Katastrophe“ spricht Michael Iffert, der die Apotheke am Stadtpark betreibt. Gerade die Älteren hätten ein Problem, die Kundenparkplätze würden widerrechtlich genutzt. Dass die Straßen gebaut werden müssten, leuchte ein. Aber es sei problematisch. „Die Bauarbeiten sind schlecht koordiniert“, urteilt Hautarzt Dr. Thomas Arnold.

Die Verkehrssituation sei seit Wochenbeginn Thema Nummer eins im Wartezimmer. Internist Dr. Frank Hippe betrachtet das gelassener: Die Patienten müssten ein Stück weiter laufen; manchem falle das sehr schwer. Problematisch sei der Wegfall der Behinderten-Parkplätze.

Bürgermeister bittet um Verständnis und Rücksichtnahme

„Erfreulich ist die Situation keinesfalls, aber die meisten nehmen es vernünftig auf“, zieht der Bürgermeister an Tag fünf eine erste Bilanz. Alle Investitionen, deren Umsetzung gerade jetzt an Förderfristen gebunden seien, unter einen Hut zu bringen, falle nicht leicht. Die Lage vor dem Ärztehaus werde wohl über ein paar Monate so bleiben, wie sie jetzt sei: „Das hängt davon ab, wie das Land in der Eisenbahnstraße vorankommt.“

Parkplatz über Freigarten erreichbar

Dass die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain gerade jetzt noch Fahrbahn-Absenkungen wegen einer Unterspülung beseitigen und damit die Zufahrt zum Parkplatz Colditzer Straße zumindest einschränken, verstärke den Druck, so Rudolph. Jetzt sei die Zufahrt halbseitig dicht. Wenn vom 22. bis 30. August eine Vollsperrung nötig sei, öffne man den Freigarten, um den Parkplatz von der Innenstadt her erreichbar zu machen – allerdings nur für kleinere Fahrzeuge, denn die Zufahrt ist schmal und führt um mehrere Ecken.

Kommentar: Wo gebaut wird, geht es eng zu Ein Kommentar von Ekkehard Schulreich Wenn Geithains Bürgermeister Frank Rudolph selbst von einem Irrgarten spricht, wenn er die aktuellen Zustände in der Innenstadt meint, klingt das flapsig. Gewiss tritt er damit dem einen oder anderen auf den Fuß, der mit dem überbordenden Verkehr hadert. In dem Begriff, der gewiss nicht einer Leichtfertigkeit das Wort reden will, liegt aber auch Wahrheit: Die Umstände, die dazu führen, wie es derzeit in den Straßen des Altneubaugebietes und des Bahnhofsviertels zugeht, erwachsen aus einem Konglomerat von Irrwitzigkeit. Fakt ist: Wo gebaut wird, gibt es Einschränkungen. Fakt auch: Die nerven. Fakt ebenso: Die Eisenbahnstraße ist desolat, höchste Zeit, sie zu erneuern. Die Crux ist nicht diese Baumaßnahme. Die Crux ist, dass sich das Bauen überlagert. Das liegt am Geld, auf das kein Verlass ist. Plötzlich gibt es welches, und dann ist es im Handumdrehen auszugeben. Das Land plant die Straße. Die Stadt die Stadttor-Sanierung. Die Kommunalen Wasserwerke grätschen mit einer Reparatur hinein. Nach Planwirtschaft sieht das nicht aus. Aber die ist ja ohnehin Geschichte. Was bleibt: In der Hoffnung auf gute Ergebnisse dieser Investitionen sich in Gelassenheit üben. Rücksicht nehmen. Die eigenen Forderungen ein wenig zurückschrauben. Bliebe alles so, wie es ist, also liegen, wäre auch nichts gewonnen. Deshalb muss man bei allen Widrigkeiten mit Baustellen leben. Kein Weg führt dran vorbei, wenn es nach vorn gehen soll. e.schulreich@lvz.de

Von Ekkehard Schulreich