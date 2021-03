Becken stoppt Gestein vor der Bad Lausicker Kläranlage

Bad Lausick

Rund 23 Tonnen und 360 000 Euro schwer ist die neueste Investition in die Bad Lausicker Kläranlage: Der Betreiber Veolia Wasser Deutschland GmbH baut einen Geröllfang ein. Er soll dazu beitragen, dass Schutt und Kies aus dem Abwasser gefiltert werden, ehe dessen Reinigung beginnt.

Im Abwasser kommt allerhand Schutt mit

„Wir kommen gut voran. Der neue Kanal ist fertig und das Fundament für den Säulendrehkran, der hier platziert wird, gegossen. Außerdem sind die alten Kanäle und Schächte inzwischen zurückgebaut“, sagt Enrico Kühn, Projektleiter der Niederlassung Grimma. Der Geröllfang befindet sich am Zulauf der Kläranlage und verschwindet fast vier Meter tief in der Erde. Es ist ein riesiger, rechteckiger Behälter, der den Schutt aufnehmen soll, der mit dem Abwasser hier angespült wird.

Abwasser-Reinigung wird stabilisiert

„Bisher hat nur die Kläranlage in Grimma so etwas. Dort haben wir gemerkt, wie sinnvoll dieses vorgeschaltete Bauwerk ist. Es erleichtert die Abwasserreinigung enorm, die Technik wird weniger beansprucht, der gesamte Reinigungsprozess läuft wesentlich stabiler“, begründet Thomas Bittner, Gruppenleiter Kläranlagen und Kanalnetz, die Investition. Sein Team kümmert sich im Auftrag des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain um den Betrieb der Abwasseranlagen.

Belüftung hilft beim Trennen

Nachdem der Wintereinbruch im Februar die Arbeiter der Erdmann Bau GmbH aus Mügeln etwas zurückgeworfen hat, sei man nun wieder im Plan, so Kühn. Spätestens Ende des zweiten Quartals werde der Geröllfang in Betrieb genommen. Bis dahin gebe es noch eine Menge zu tun. „Die Abwasserkanäle kommen aus verschiedenen Richtungen hier auf der Kläranlage an und müssen zusammengeführt werden. Das erfolgt über einen sogenannten Vereinigungsschacht“, ein Bauwerk aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Belüftungstechnik hilft, im Geröllfang schwerere Teile von leichteren zu trennen.

Das Abwasser wird automatisch weitergeleitet und gelangt in den Sandfang, wo feinere Bestandteile herausgefiltert werden. Ist der Geröllfang voll, wird der Schutt heraus gebaggert und entsorgt. Wie viel das am Ende pro Jahr sein wird, kann auch Gruppenleiter Thomas Bittner im Moment nicht einschätzen: „Wichtig ist, dass wir damit die Kläranlage sinnvoll entlasten.“

