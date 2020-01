Bei Hempels unterm Sofa – Woher kommt’s?

Landkreis Leipzig

Wie es bei Hempels unterm Sofa aussieht – ich für meinen Teil wusste es bereits als Kind schon genau. Und zwar nicht nur, weil meine liebe Mutter peinlich genau darauf achtete, dass es in meinem Zimmer nicht wie „bei Hempels“ aussah. Ich wuchs in Mannheim auf. Hier war ich gefühlt der einzige Hempel weit und breit. So konnte ich bereits in jungen Jahren gebetsmühlenartig auf die Frage antworten, wie es denn bei mir zu Hause unterm Sofa so aussieht.

Woher die Redewendung eigentlich kommt, ist nicht genau überliefert. Mein Opa hat es mir einmal so erklärt: Im 19. Jahrhundert muss es unter dem fahrenden Volk eine Schausteller-Familie mit dem Namen Hempel gegeben haben, die es mit der Ordnung nicht ganz so eng nahm.

Statt ihren Unrat ordentlich zu entsorgen, schmiss die Familie ihren Müll einfach unter ihren Wohnwagen – also unters Sofa. Nach der Abreise zeigte sich dann das ganze Ausmaß dieser Unordnung. Heute bezeichnet man mit der Redewendung also Orte, die unaufgeräumt und dreckig sind. Was vielleicht auch bewirkte, dass es bei den Hempels in meiner Familie immer besonders sauber und gepflegt war.

Übrigens ist Sachsen Hempel-Kernland. Im Freistaat wohnen deutschlandweit die meisten Hempels – wenn man der Online-Datenbank Geogen vertrauen schenkt. Für mich als Neu-Leipziger bedeutet das somit eine doppelte Rückkehr ins Hempel-Heimatland. Denn nicht nur viele meiner Namensvetter sind hier zu Hause. Vor über 60 Jahren verließ auch ein junger Klaus Hempel (mein Opa), seine Heimat Leipzig-Gohlis in Richtung Westen. Wer hätte damals gedacht, dass es seinen Enkel einmal wieder hierher verschlägt.

