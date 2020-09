Beilrode sagt Wehren aus dem Landkreis Leipzig Danke

Landkreis Leipzig/Beilrode

Fast 500 Kameraden aus 75 Feuerwehren waren bei einem der größten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte am 8. August im nordsächsischen Beilrode im Einsatz. Darunter auch zahlreiche Kräfte aus dem Landkreis Leipzig. Aus dem Nachbarlandkreis kommt jetzt ein großes Dankeschön, das sich an die Kameraden aus Altenbach, Beucha, Bad Lausick, Borna, Nerchau, Pegau Wurzen, Thammenhain, Falkenhain und Bennewitz richtet.

„Allen, die unermüdlich gekämpft haben, ein riesiges Dankeschön“, erklärt der stellvertretende Beilroder Gemeindewehrleiter Remo Springer. „Problem war, dass sich das Brand-Geschehen über die ganze Bahnstrecke von sieben bis neun Kilometern zog – von der Elbwiese bei Torgau bis nach Rehfeld“, schildert der Beilroder die Umstände. „Es gab unzählige kleine Brände, die sich in die Felder fraßen oder an Grundstücke heran reichten. Ursache war ein Heißläufer der Bahn – also eine blockierte Bremse an einem Rad, die den Funkenflug auslöste“, blickt Remo Springer zurück.

Anzeige

Prozessionsspinner machte Einsatzkräften zu schaffen

K

Weitere LVZ+ Artikel

Der stellvertretende Beilroder Gemeindewehrleiter Remo Springer. Quelle: Nico Wendt

ameraden aus drei Bundesländern rückten gemeinsam den Flammen zu Leibe. Auch Verletzte waren zu beklagen. „Bei der Verpuffung einer Gasflasche wurden zwei Helfer des DRK leicht verletzt. Später meldeten sich dann viele mit Hautreizungen. Die Anfangsdiagnose lautete Biss durch Sandflöhe, später machte ein Hautarzt den Kiefern-Prozessionsspinner dafür verantwortlich. 70 bis 75 Personen waren betroffen.“

Bis zu 35 Tanklöschfahrzeuge waren im Einsatz

Der Beilroder Feuerwehr-Vize schilderte auch noch einmal, wie vorgegangen wurde: „Wir hatten zeitweise bis zu 35 Tanklöschfahrzeuge im Einsatz. Dazu kamen zwei Hubschrauber mit Packs, die jeweils zwei Tonnen Wasser fassen sowie zwei Wechsellader der Dommitzscher und Oschatzer Wehr mit jeweils 10 000 Liter Wasser an Bord. Ein Highlight war auch der ZT 300 der Authausener Wehr mit 10 000 Liter Wasser-Fass. Dazu unterstützten uns die Landwirte mit Traktoren, Lkws und Wasser-Tanks. Insgesamt kamen rund 400 Schläuche zur Anwendung.“

Von geballter Schlagkraft und echter Kameradschaft beeindruckt

Auch zu Schlussfolgerungen äußert sich Remo Springer: „Ein Manko war, dass es im Wald zu wenig Löschwasser-Entnahmestellen gibt. Auch mit der Erreichbarkeit gab es Probleme. Fahrzeuge, die nicht geländegängig sind, hatten auf den sandigen Böden keine Chance. Eine Brandschneise an den Gleisen ist zwar vorhanden, aber schlecht gepflegt und teilweise zugewachsen, so dass die Flammen übergreifen konnten. Schwierig könnte auch noch die Frage der Finanzierung werden. Wir hatten ja zum Beispiel Lösch- und Räumpanzer einer privaten Firma aus Stendal im Einsatz. Ich hoffe, dass es für die Kosten eine Lösung gibt. Beeindruckt bin ich immer noch von der geballten Schlagkraft, die aufgeboten wurde, und vom guten Zusammenspiel der Feuerwehren. Hier zeigte sich echte Kameradschaft.“

Von nw/sp