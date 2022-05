Benefiz in Nenkersdorf: Eisenberg zaubert auf der maroden Orgel

Frohburg/Nenkersdorf

Eigentlich pfeift sie auf dem letzten Loch. Dies führte Orgelbaumeister Dirk Eule aus Bautzen mit drastischen Bildern vor Augen. Beim Benefizkonzert zeigte sich aber die Orgel in Nenkersdorf nochmals von ihrer besten Seite. Der ehemalige Gewandhausorganist Matthias Eisenberg schaffte es wie mit Zauberhand in seinem hervorragenden Spiel, die kaputten Pfeifen und fehlenden Töne zu umspielen.

Konzert mit Orgel und Fagott bringt 2200 Euro

Damit brachte er sie mit Werken von Mendelssohn Bartholdy, Philipp Emanuel Bach und anderen Komponisten zum harmonischen Klingen. Begleitet wurde er vom Solofagottisten des Gewandhausorchesters, David Petersen, der Gemeindeglied in Nenkersdorf ist und das Konzert auf den Weg gebracht hatte.

Am Schluss konnte die fehlende Summe für die Reparatur der Orgel um 2200 Euro verringert werden. Am 12. Juni ist das nächste Benefizkonzert mit dem aktuellen Gewandhausorganisten Michael Schönheit sowie dem ehemaligen Thomaskantor Gotthold Schwarz geplant.

Orgel muss dringend saniert werden

Die Kreutzbachorgel in der Nenkersdorfer Kirche St. Marien ist in die Jahre gekommen. Sie war 1885 für das Lehrerseminar in Borna gebaut worden. Seit 1937 steht sie in Nenkersdorf. Seitdem ist sie kaum überarbeitet worden. So ist sie nicht nur zu klein für die Kirche, sondern auch in einem desolaten Zustand.

Dass sie deshalb dringend überholt und für die Kirche klanglich aufgerüstet werden muss, zeigte Orgelbauer Eule während des Konzerts mit Bildern. Kaum eine Pfeife ist mehr vollständig, manche fehlen ganz, und die technische Anlage ist total veraltet. Ab September wird der Meister die Orgel abbauen und generalüberholen.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dafür sind 100 000 Euro nötig. Über Spenden sowie Zuschüsse der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Leipziger Sparkasse, aber auch Fördermittel der sächsischen Landeskirche wurden die ersten 70 000 Euro schon eingesammelt.

Ein eindrucksvolles Benefizkonzert für die Reparatur der Orgel, gestaltet vom ehemaligen Gewandhausorganisten Matthias Eisenberg und David Petersen am Fagott, hat Nenkersdorf erlebt. Quelle: Andrea Mader

Zusammenspiel von Orgel und Fagott und Improvisationen

Verschiedene Benefizkonzerte sollen nun helfen, dass die restlichen 30 000 Euro zusammenkommen. Den Auftakt übernahmen Matthias Eisenberg und David Petersen. Bei Werken mit Fagott begleitet die Königin der Instrumente, die Orgel, ganz zart und leise den kräftigen Klang des Fagotts. So schaffte es Eisenberg, ein harmonisches Klanggebäude mit der eigentlich beschädigten Orgel aufzubauen.

Dass diese auch als Soloinstrument trotzdem noch zum vollen Klang geführt werden kann, zeigte er bei seinen Improvisationen über das Frühlingslied „Wie lieblich ist der Maien“ und den Friedenskanon „Dona nobis pacem“. Die mehr als 100 Besucher in der voll besetzten Kirche waren begeistert. Wie sie auch in Spenden und Orgelpfeifenpatenschaft ausdrückten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachwuchs erstellt Kurzfilme über Sanierungsprozess

Die Sparkassenstiftung unterstützt auch deshalb die Sanierung, weil Jugendliche diesen Prozess filmisch begleiten. Das Kulturgut Linda will dadurch zwei Ziele erreichen: bei Kindern und Jugendlichen die Medienkompetenz stärken und ihnen gleichzeitig die Arbeit eines Orgelbauers näher bringen. Marc Mascheck leitet dieses Projekt. Der erste von mehreren geplanten Kurzfilmen ist bereits zu sehen auf www.kirche-frohburg.de.

Lesen Sie auch

Von Peter Ruf