Frohburg/Bubendorf

Geburtstag feiert der Posaunenchor Benndorf-Bubendorf am 25. und 26. Mai: 60 Jahre liegt die Gründung des Ensembles zurück. Entstanden, um vor allem bei den Gottesdiensten in Benndorf, Bubendorf und Wyhra zu spielen, war das knappe Dutzend Frauen und Männer bereits ein Jahr später beim 1. Landesposaunenfest in Zwickau, das an die 3000 Bläser vereinte.

Ging die Zahl der Posaunenchöre, von denen es gerade in Sachsen eine große Zahl gab, in den vergangenen Jahren auch in der Süd-Leipziger Region zurück, sind die Benndorf-Bubendorfer trotz erheblichen Alters weiter aktiv. Höhepunkt ihres Festes ist eine Bläserserenade mit Gast-Chören am 25. Mai, 15 Uhr.

Festgottesdienst mit dem Posaunenchor Benndorf-Bubendorf. Quelle: privat

Anfangszeit des Posaunenchors Benndorf-Bubendorf war schwierig

„Mit 14 habe ich angefangen“, erinnert sich Lothar Franke, Gründungsmitglied unter dem Spiritus Rector Pfarrer Busch und seit 1978 Chorleiter. Schwierig sei es in der Anfangszeit gewesen: „Es gab kaum Noten-Literatur, und mit den Instrumenten war es kaum anders.“

Manfred Winkler sei es gewesen, der dank seiner Beziehungen zu Betriebs- und Feuerwehr-Kapellen einige habe auftreiben können. Gaben in den ersten Jahrzehnten vor allem Gottesdienste, aber auch Trauungen und Beerdigungen, Gemeindefeste und Posaunenfeste de Kirchenbezirks Anlässe zu spielen, ist der Chor seit der Wende auch bei anderen Veranstaltungen gern gesehen und gehört: auf Weihnachtsmärkten, zu Ehejubiläen, runden Geburtstagen.

Gesamtdeutsche Treffen der Posaunenchöre in Dresden und in Leipzig

„Höhepunkte im Chorleben waren für mich die gesamtdeutschen Treffen der Posaunenchöre in Dresden und in Leipzig“, sagt Christine Bergmann, die selbst seit mehr als einem halben Jahrhundert aktiv ist, die Musik und die Gemeinschaft schätzt.

Unmittelbar nach der Wende habe man mit 5000 Bläsern in Rostock musiziert: „Da waren bestimmt 85 Prozent aus Sachsen.“ Das Ende der deutschen Zweistaatlichkeit brachte für das Ensemble Veränderungen: eine größere Öffentlichkeit einerseits, den Verlust von Mitgliedern andererseits, die aus beruflichen Gründen die Region verließen.

Heute zählt das Ensemble, das sich einmal pro Woche zum Üben trifft, nur noch ein halbes Dutzend Engagierte. Nicht nur, weil man gemeinsam alt geworden sei, sagt Lothar Franke, sondern auch, weil es schwer sei, Jüngere auf längere Sicht zu begeistern und zu binden: „Nur wenige wollen die Verpflichtung übernehmen, die damit verbunden ist.“

Das 60-jährige Bestehen feiert der Posaunenchor am 25. Mai ab 14 Uhr mit einem Kaffeetrinken. Vor der Bubendorfer Kirche wird ein Festzelt aufgestellt, in dem sich die Bläserserenade anschließt. In der Kirche des Nachbarortes Benndorf folgt am 26. Mai, 10 Uhr, ein Bläsergottesdienst. Zum gemeinsamen Mittagessen geht es dann hinüber nach Bubendorf. Das Ensemble freut sich auf viele Gäste – auch auf den Posaunenchor Roth-Pfaffenhofen, zu dem man seit 1990 einen intensiven Kontakt hält.

Von Ekkehard Schulreich