Benndorfer Mais-Labyrinth spendet für grünes Klassenzimmer

Erlesene Zuchtpilze standen thematisch im Mittelpunkt des Maisterlabyrinths 2020: Viele große und kleine Besucher machten sich über den Sommer am Tage und in der Nacht bei Benndorf auf die Suche nach den im Feld versteckten Stationen, lernten Neues und Kurioses, verbrachten ihren Kindergeburtstag hier. Schulklassen kamen unter anderem aus der Grundschule Neukirchen. Der Förderverein der Bildungseinrichtung profitiert auch von der Labyrinth-Saison: 400 Euro Spende sollen einfließen in den Aufbau eines grünen Klassenzimmers.

Familienspaß unter freiem Himmel

Unter der Trockenheit litt nicht nur der Mais, der nicht so richtig an Höhe gewinnen wollte, bilanziert Landwirt Tobias Karte, der das Labyrinth seit zwei Jahrzehnten initiiert. Leicht sei es auch nicht gewesen für die Erdbeeren, Heidelbeeren und Blumen, die der Familienbetrieb zum Selbstpflücken anbaut. „Trotzdem war es eine gute Saison, und alle wussten es zu schätzen, dass man sich im Corona-Jahr in Benndorf unter freiem Himmel bei maximaler UV-Bestrahlung frei und ungezwungen im Feld bewegen konnte“, sagt Karte. Anziehungspunkte waren auch eine kleine Kaninchenausstellung und das Mantrailer-Rettungshunde-Training zum Saisonausklang.

Neukirchner Grundschüler stehen Fortuna zur Seite

Um die Sieger des Labyrinth-Rätsels zu ermitteln, griff der Landwirt auf die Hilfe der Neukirchner Schüler zurück. Der 1. Preis, eine Reise zum Musical „ Starlight Express“, geht nach Bad Lausick an Loreen Mädler. Büchergutscheine im Wert von 50 Euro gewannen Marlen Träger aus Leipzig, Henry Schmidt aus Bannewitz, Katrin Unger aus Frohburg, Sarah Eberlein aus Bensheim und Susann Kiering aus Bad Lausick.

