Benndorfer Maislabyrinth wird jetzt zerhäckselt

Frohburg/Benndorf

Mit 2,60 Metern war der Mais, der erneut zwischen Benndorf und Bubendorf ein viel besuchtes Labyrinth bildete, deutlich höher war als im wasserarmen vergangenen Jahr. „Zwar war es auch 2019 heiß und trocken, aber so extrem dann doch nicht.

Dementsprechend fanden auch wieder viel mehr Besucher den Weg ins Labyrinth – und nach unseren Recherchen sind auch alle wieder herausgekommen“, sagt Landwirt Tobias Karte, der das Labyrinth seit 2000 Jahr für Jahr neu erfindet. Denn nicht allein um Irrwege geht es ihm, sondern mehr noch um Wissen und eine Weitung des Horizonts.

Labyrinth bot Kräutern eine Bühne

Um Kräuter am Wegesrand ging es thematisch in der abgelaufenen Saison. „Es gab viele interessante Gespräche und so manchen Aha-Moment“, resümiert Karte. Neben Ausflüglern begrüßte er Hortgruppen und Schulklassen. Die Grundschule aus Kohren-Sahlis kam komplett, und eine Schule aus Burgstädt reiste mit mehreren Bussen an. Verbunden wurden die Labyrinth-Wochen mit verschiedenen Veranstaltungen. Frohburger Züchter präsentierten Kaninchen.

Wolfgang Reppen von der Senfmanufaktur Jena, „der unsere Benndorfer Senfsaat zu den vielfältigsten, manchmal auch recht abenteuerlichen Senfkreationen verarbeitet, war auch wieder mehrfach da, und so mancher hat dabei seinen eigenen Senf zusammengerührt“. Besonders freute sich Karte, dass die Mantrailer mit ihren Personenspürhunden erneut zu einem Training ins Labyrinth kamen: „Es ist toll zu sehen, mit wie viel Freude und Ehrgeiz Mensch und Tier bei der Sache sind.“

Unser letzter Tag in dieser Saison ist besonders abgesichert.😁 Die Mantrailer sind da- die Rettungshundestaffel ist wieder zum Training da. Gepostet von Maisterlabyrinth Benndorf am Sonntag, 22. September 2019

Hauptpreis geht nach Kitzscher

Ehrgeiz und Durchblick waren auch gefragt beim Rätselspiel. Der 1. Preis – eine Fahrt für zwei Personen zum Starlight-Express nach Bochum – geht an Liara Petzold (6) aus Kitzscher. Über Büchergutscheine können sich Karin Gaß aus Leipzig, Antje Harzendorf aus Chemnitz, Elisa Peyker aus Kahnsdorf, Inge Stephan aus Geithain und Josephine Eibold aus Borna freuen. Die „Maisterspende“ von 400 Euro ging an die Grundschule Frohburg.

Von Ekkehard Schulreich