Frohburg

“Ines, wo bist Du?“ „Hier.“ „Himmel, wo ist denn aber hier?“ Ein ganz normaler Dialog im Maisterlabyrinth in Frohburgs Ortsteil Benndorf. Kein Wunder, auf einer Fläche von 40 000 Quadratkilometern und bei vier Kilometern Weglänge ist es nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten, kann man sich schneller verlaufen, als einem lieb ist.

Wer sich einmal richtig verirren will, muss sich nur ins Maisterlabyrinth in Benndorf wagen. Mehrere Stunden braucht es, alle dort versteckten Stationen zu finden – und dann auch den Ausgang.

Quiz im Maisterlabyrinth dreht sich um Kräuter

Da hat´s gut, wer gleich als Familie oder mit Freunden anrückt. „Dann bleibt einer auf dem Hauptweg, die anderen können links und rechts Ausschau halten, ob sie die Fragen oder Stempel finden“, sagt Mario, der mit seiner Frau Ines und den zwei Kindern Sarah und Oskar durch das Labyrinth irrt. Denn Inhaber Tobias Karte hat für die jetzige Saison wieder Fragen im riesigen Maisfeld versteckt. Diesmal dreht sich alles um Kräuter. Doch an den Stationen warten nicht nur Fragen, sondern auch Stempel. Und wer alle findet, kann sich ein komplettes Bild zusammenbasteln. Vorausgesetzt eben, er findet alle Stationen. Und er kommt gut voran.

Gewinner fahren zum Starlight Express

Denn der Mais hat mittlerweile eine Höhe von 2,50 bis 2,60 Meter erreicht. Und lockt damit gerade in den Ferien unzählige Familien an, die hier mehrere Stunden verbringen. „Und zwei Stunden braucht man schon, um alle Stationen zu entdecken“, sagt Karte. Mario und Ines haben weniger Zeit gebraucht, anderthalb Stunden waren sie im Feld verschwunden, tauchten aber mit einem vollständig ausgefüllten Fragenzettel wieder auf. Mit etwas Glück können sie nun einen Ausflug zum Musical „ Starlight Express“ gewinnen.

Ernte der Heidelbeere in diesem Jahr ertragreich

Während die Familie aus Crimmitschau ihren Zettel stolz bei Karte abgibt, lassen Renate Vogel und Rita Berger ihre Ausbeute an Heidelbeeren wiegen. Ein Blick auf die Waage und ein wenig Rechnerei offenbaren das Ergebnis. Gemeinsam mit Ritas Mann haben die beiden Frauen 24 Kilogramm der blauen Früchtchen von den Sträuchern gepflückt. In zwei Stunden.

Doch wohin jetzt mit den Blaubeeren? „Da fällt uns schon einiges ein“, erzählt Vogel. Ein Großteil werde so weggenascht, allerdings werfen die beiden Frauen in den nächsten Tagen wohl häufiger den Ofen an und backen Heidelbeerkuchen. „Und dann essen wir sehr gerne Eierkuchen mit Blaubeeren“, sagt Berger.

Landwirt Karte bewässert die Sträucher

Die Heidelbeersträucher sind die einzigen Pflanzen, die Karte in diesen Wochen bewässert. Dabei hofft der Landwirt dringend auf Regen. „Die Blumen, die von den Besuchern selbst gepflückt werden können, leiden ganz schön, das wird dieses Jahr wohl nicht so üppig“, sagt er. Auch die Erdbeerzeit sei dieses Jahr etwas kürzer ausgefallen, eben weil der Regen fehlt. „Aber das, was an den Pflanzen dranhing, war beeindruckend.“ Die Erdbeeren seien besonders groß gewesen.

Sechs verschiedene Sorten Heidelbeeren in Benndorf

Wie lange nun noch Heidelbeeren gepflückt werden können, kann Karte nicht voraussagen. „Am besten ist es, wenn Besucher alle zwei Tage gucken, ob noch etwas an den Sträuchern hängt“, rät er. Körbe und Eimer müssen nicht unbedingt mitgebracht werden, Körbe gibt es am Bauwagen auf dem Feld. Zeit ist allerdings mitzubringen. Denn wer einmal angefangen hat mit dem Pflücken – und dem Naschen schon vor Ort –, kommt so schnell nicht los. So wie Sarah, die nach erfolgreicher Suche im Maislabyrinth nun etwas Hunger hat. „Oh, sind die lecker“, ruft sie begeistert.

Dabei hat Karte sechs verschiedene Sorten Heidelbeeren. Für Sarah recht uninteressant. Sie kostet alle – findet aber keinen Unterschied. Im Gegensatz zu Vogel und Berger. Die beiden wissen ganz genau, welche Sorte wofür geeignet ist.

Von Julia Tonne