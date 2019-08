Frohburg/Benndorf

Vor dem Feiern steht das Schwitzen: Viele Benndorfer packten am Dienstag an, um das große Zelt für das 3. Schlosspark-Fest aufzustellen. Dazu werden am bevorstehenden Wochenende mehrere Hundert Besucher erwartet.

Zu den Höhepunkten gehören der Bauernmarkt und das Schlepper- und Oldtimer-Treffen am Sonntag ab 10 Uhr. „Neben Traktoren holen die Ostmoped-Besitzer ihre Zweiräder aus den Garagen. Gern können alle mit ihren kultigen Fahrzeugen vorbei kommen", sagt Bianca Kossack von den Organisatoren. Zum Auftakt am Freitagabend gibt es Freilicht-Kino im Schlosspark mit einem Überraschungsfilm. Die Vorstellung beginnt 21 Uhr.

Zeltaufbau für das Benndorfer Schlosspark-Fest. Quelle: privat

Markt, Konzert und Entenrennen am Sonntag

Mit dem traditionellen Tauziehen startet das Fest am Sonnabend, 17 Uhr. Es folgen Livemusik, Lampionumzug und Tanz. Das Festprogramm des Sonntags ist am umfangreichsten: Neben Markt und Treffen gibt es unter anderem ein Chorkonzert in der Kirche (15 Uhr) und ein Entenrennen auf der Wyhra (16.30 Uhr). Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

