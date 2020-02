Bergung des Elfjährigen war schwerster Einsatz für Bad Lausicks Feuerwehr

Bad Lausick

Wäre die Drehleiter der Bad Lausicker Feuerwehr nicht reparaturbedingt ein halbes Jahr ausgefallen, die Zahl der Einsätze, die die Kameraden leisteten, hätte erstmals die Marke von 100 geknackt. So blieb es bei 90 – trotzdem so vielen wie nie in der 150-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in der Kurstadt.

Während die Drehleiter, zu deren Reparatur zwei Unternehmen mit einer insgesamt fünfstelligen Spende beitrugen, wieder im Dienst ist, sieht die Truppe um Tomy Klisch mit Erwartungen dem Juni entgegen: Dann soll ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 3000 auf den Hof rollen, Ersatz für den W50-Tanker, der aufgrund eines Motorschadens ausgemustert wurde.

Letzte Fahrt: Ein Bad Lausicker Sammler holt den W 50, Baujahr 1989, ab. Quelle: Feuerwehr

Unwetter und Brände sorgen für viele Alarmierungen der Feuerwehr

Dafür, dass die Bad Lausicker Wehr immer öfter alarmiert wird, gebe es vor allem zwei Gründe, sagt der 37-jährige Wehrleiter: Wetterkapriolen wie Sturm und Unwetter und deutlich mehr Feldbrände. Lag die Zahl der Einsätze nach der Jahrtausendwende im Schnitt bei 30 bis 40, nahm sie seither kontinuierlich zu.

Dabei sind die Bad Lausicker nicht nur im Stadtgebiet, sondern – vor allem wegen der Drehleiter – auch regional gefragt. Andererseits erfahren sie Unterstützung nicht nur durch die sieben anderen zur Kommune zählenden Wehren; von außerhalb kommt die ebenso. Bis das neue TLF eintrifft, stehen etwa die Flößberger bereit, um Löschwasser zu liefern.

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Seelsorger waren im September an den alten Mühlenwerken im Einsatz. Quelle: Frank Schmidt

Unglück in der Mühle nahm die Kameraden mit

Als Ende September ein Elfjähriger auf dem alten Mühlengelände tödlich verunglückte, war es an den Feuerwehrleuten, ihn aus dem Silo zu bergen. Ein Einsatz, der an die Nieren ging, sagt Klisch: „Da denkst du natürlich: Das könnte dein Kind sein.“ Danach habe man psychologische Hilfe des Kriseninterventionsteams in Anspruch genommen; das sei wichtig, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Ein Waldbrand am Geldberg hatte die Kameraden im März gefordert. Danach loderte es häufig auf freier Flur, so Richtung Elbisbach. In den Bahnhof rückten sie zu einem Triebwagen aus, dessen Motor brannte. Hilfeleistungen nach Unfällen hielten sich in Grenzen.

Kleines Feuer, ordentlich Rauch: Hier löschte die Feuerwehr einen Altkleider-Container. Quelle: Feuerwehr

Drehleiter soll noch lange verlässlich Dienst leisten

Technisch und personell sieht Klisch die Wehr gut aufgestellt. Obwohl die Drehleiter 1996 angeschafft wurde, dürfte sie noch etliche Jahre durchhalten. Sie sei generalüberholt; dass die aufwendige Reparatur notwendig wurde, ändere daran nichts. Die 58 Aktiven werden durch die vierköpfige Alters- und Ehrenabteilung unterstützt. „Nach unserer geänderten Satzung können auch über 65-Jährige in der aktiven Wehr sein, wenn sie sich in der Lage fühlen“, sagt Klisch.

Einsatz 07/2020 31.01.2020 B2 Wohnung In den frühen Morgenstunden wurde unsere Drehleiter in die Nachbargemeinde... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Bad Lausick am Freitag, 31. Januar 2020

Das verstärke ebenso wie die engagierte Jugendwehr mit 16 Mitgliedern, aus der immer wieder junge Leute übernommen würden. Der Nachwuchs absolviert mit der Jugendwehr Buchheim gemeinsame Dienste, wird betreut durch Sindy Klisch, Michael Manthey und Marcel Stengel. Im Sommer ist ein gemeinsames Zeltlager in Buchheim geplant.

Das ist der neue Kommando-Wagen, den die Wehr für den Katastrophenschutz 2019 erhielt. Quelle: Feuerwehr

Feuerwehr-Fest im September

Die Bad Lausicker selbst feiern am 19. und 20. September ihr Jubiläum: ein Feuerwehrfest am Sonnabend, einen Frühschoppen tags darauf. Bereits am 18. September – parallel zur Händlernacht – gibt es eine interne Festveranstaltung. Bernd Bertram ist zurzeit dabei, die Chronik der Wehr aufzuarbeiten.

Von Ekkehard Schulreich