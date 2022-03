Berufsmesse Frohburg will Schule und Wirtschaft zusammenführen

Frohburg

Möglichst erfolgreich raus aus der Zehnten oder mit Hauptschulabschluss aus der Neunten – und dann? Praktika und die jährliche Berufsmesse sind an der Oberschule Frohburg Dreh- und Angelpunkte, wenn es um Ausbildung und Karriere geht. Doch die Pandemie baut seit zwei Jahren Hürden auf.

Hineinzuschnuppern in Handwerk und Gewerbe war zeitweise nicht möglich. Die Messen 2020 und 2021 wurden abgesagt. Nun soll das endlich wieder anders sein. Jürgen Schlecht (58), seit einem Jahrzehnt Lehrer für Berufsorientierung an der Oberschule, spricht im LVZ-Interview über die Frohburger Berufsmesse am 16. März 2022 und über neue Ideen, Lern- und Arbeitswelt einander näherzubringen.

Jürgen Schlecht kümmert sich an der Oberschule Frohburg um die Berufsorientierung. Quelle: Ekkehard Schulreich

Schüler gewinnen neuen Blick auf Berufe

Berufsorientierung und Corona: Wie ging das seit 2020 zusammen?

Nur partiell. Die zwei Wochen Praktikum, in denen die Neuntklässler zu Beginn jedes Schuljahres in die Wirtschaft gehen, konnten 2020 nicht stattfinden. Unsere Ausbildungsmesse mussten wir sogar in beiden Jahren absagen. Das lässt sich nur bedingt kompensieren, denn gerade so ein zweiwöchiges Praktikum bringt sehr viel. Die Schüler sind danach wie verwandelt, haben einen neuen Blick auf die Dinge.

Die Messe soll am 16. März eine Neuauflage erfahren. Wie groß ist die Resonanz bei Unternehmen und weiterführenden Bildungseinrichtungen?

Erstaunlicherweise noch etwas gebremst. Zwei Dutzend Anmeldungen gibt es bisher. Zuletzt, 2019, waren es 46. Vielleicht ist mancher noch skeptisch. Doch mit 3 G ist die Veranstaltung machbar.

Welche Branchen sind dabei?

Das ist breit gefächert: von den Bau- und Möbelwerkstätten Graichen bis zu Elektro-Lehmann, von Lotter-Metall, Fest GmbH bis Holzwerke Ladenburger, vom Wohn- und Seniorenzentrum bis zur Sparkasse. Viele sind seit Jahren präsent. Wir setzen vor allem auf die regionale Wirtschaft. Mir persönlich ist das Handwerk besonders wichtig, hier scheint mir der Bedarf am größten zu sein.

Zielgruppe 9. Klasse, aber auch Jüngere

Welche Schuljahre sprechen Sie an?

Unsere Neunten unbedingt, aber auch die 8. Klassen. Viele Schüler bringen ihre Eltern mit, damit man konkret ins Gespräch kommen kann. Genauso ist es gedacht.

Die Frage des künftigen Berufsweges zieht sich durch viele Schuljahre…

…beginnend ab Klasse 7 mit einer Potenzial-Analyse. Die zeigt, was in den Schülern steckt und wofür sie sich eignen. Das stimmt nicht immer mit dem überein, was sie sich selbst so vorstellen. Partner dafür und für ein erstes Praktikum in den Klassen 7 und 8 ist die Deutsche Angestellten-Akademie in Borna. Das wichtige große Praktikum eingangs der neunten Klasse wollen wir 2022 erstmals ergänzen mit einem am Ende von Klasse 8. Dann sollen Schüler und Unternehmen schon mal für eine Woche auf Tuchfühlung gehen.

Brücken ins Arbeitsleben wünschenswert

In Betriebe zu gehen, war in der DDR ab Klasse 7 Teil des Lehrplans. Spricht man mit Unternehmern, hört man oft: Diese Nähe fehlt heute. Was sagen Sie als Lehrer für WTH, Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft?

Ich teile diese Auffassung unbedingt. So etwas scheitert heute unter anderem an Versicherungsfragen. Aber es muss uns gelingen, Schule und Arbeit wieder besser zusammenzuführen. Unser neues Praktikum soll so ein Baustein sein.

Die Berufsmesse der Oberschule Frohburg findet am 16. März von 17 bis 19 Uhr in der Sporthalle neben der Schule statt. Unternehmen und Bildungsträger, die sich dort präsentieren wollen, können sich noch anmelden – per Telefon 034348/5 13 34, Fax 034348/5 35 58 sowie E-Mail j.schlecht@web.de.

Von Ekkehard Schulreich