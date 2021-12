Bescherung der besonderen Art: Feuerwehr überrascht Klinikpersonal

Landkreis Leipzig

Der Heiligabend begann für den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes in aller Herrgottsfrühe. Punkt sechs Uhr schrillte sein Wecker. Während andere Weihnachtsmänner noch tief schliefen, tauschte David Zühlke den Pyjama gegen die Uniform, setzte die rote Zipfelmütze auf und prüfte den Sitz seiner Maske. Danach ging’s mit dem „Schlitten“ nacheinander zu den Krankenhäusern Zwenkau, Borna und Grimma.

Die Bescherung für Ärzte, Schwestern und Pfleger sei ihm wichtig, sagt Zühlke. Was das Klinikpersonal in Corona-Zeiten leiste, könne gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Da seien die Mitbringsel eher nur symbolischer Art. Immerhin, der Feuerwehrmann fuhr so viele süße Gaben auf, dass er fleißige Wichtel einspannen musste, die ihm beim Tragen halfen: seine Lebensgefährtin Jennifer Dörling und Landrat Henry Graichen.

Geschenke im Umfang von 1400 Euro

Dem Feuerwehrverband war die Aktion 1400 Euro wert. Vier reichlich gefüllte Präsentkörbe, dazu original sächsischer Stollen und lecker Kekse für vier Standorte: Zwenkau, Borna, Grimma und nicht zu vergessen die Wurzener, mit denen die Grimmaer Kollegen brüderlich teilen. Das Backhaus Hennig steuerte das festliche Gebäck bei, der Einkaufsshop Günther aus Pegau zauberte die Präsentkörbe.

Landrat Henry Graichen (3.v.r.) und Kreisfeuerwehrverbandschef David Zühlke (r.) übergaben in Borna kleine Aufmerksamkeiten für das medizinische Personal der Sana-Kliniken. Quelle: privat

Stellvertretend für die Mannschaft nahm Sana-Klinikgeschäftsführer Roland Bantle die Geschenke in Borna entgegen: „Ob auf den Stationen, im OP oder in der Notaufnahme – der Arbeitsalltag ist derzeit besonders lang und intensiv. Da kommen solche Gesten natürlich gut an.“ Auch Pflegedienstleiterin Silke Lebus freute es, dass die Menschen da draußen in Gedanken bei den Kollegen seien und sie sogar mit Präsenten überraschten.

Anerkennung für Lebensretter

Karsten Pracht, Chefarzt der Anästhesie, und Constanze Schwarz, Leitende Oberärztin des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin (ZNA) nahmen zudem eine Geldspende in Empfang: Peter Hense, Inhaber der Leipziger Anwaltskanzlei „Spirit Legal“, präsentierte einen Scheck über mehr als 1000 Euro: „Menschen in medizinischen Berufen opfern gerade auch in der Pandemie viel Kraft, Gesundheit und Nerven, um Leben zu retten.“

In den besonders stark belasteten Stationen solle die Spende für ein paar Momente der Freude sorgen, wünschte sich Henze. Er war bereits zwei Tage eher als Feuerwehrmann David Zühlke vor Ort. Zühlke weiß schon von Haus aus, was die Bornaer Medizinerinnen und Mediziner in diesen Tagen leisten: „Meine Lebenspartnerin Jennifer ist Schwester auf der dortigen Intensivstation. Da muss man einfach mal Danke sagen.“

Tradition soll es nicht werden

Es war das zweite Jahr in Folge, dass Zühlke den Weihnachtsmann für Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Landkreis Leipzig gespielt hatte. Zur Tradition aber solle das nicht werden: „Wehe! Ich gehe doch stark davon aus, dass wir diese Pandemie bald hinter uns lassen!“ Ähnlich formulierte es Landrat Graichen: „Wir hatten gehofft, dass es durchs Impfen besser würde. Letztlich stehen wir vor der fünften Welle.“

Landrat Henry Graichen half mit, die süßen Gaben zu verteilen. Quelle: Thomas Kube

Zühlkes Verband ist Interessenvertreter von knapp 6500 Mitgliedern in 142 Wehren. Der Vorsitzende betont, dass die Kameradinnen und Kameraden selbst in Corona-Zeiten nicht auf dem Schlauch stünden: „Auch vor uns als kritischer Infrastruktur macht die Krankheit nicht halt. Dennoch sind wir an 365 Tagen im Jahr jeweils 24 Stunden einsatzbereit.“ Keine Wehr habe abgemeldet werden müssen.

Grimmaer Intensivstation ist voll belegt

Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldentalkliniken, bedankte sich bei David Zühlke, dem Kreisfeuerwehrverband und dem Landrat: „Wir hatten ein extrem anstrengendes Jahr mit vielen neuen Regelungen und Anordnungen, ganz aktuell der FFP2-Maskenpflicht.“ Die Grimmaer Normalstation sei derzeit mit zwölf Covid-Patienten belegt, intensivmedizinisch würden weitere sieben Corona-Infizierte behandelt.

Dank eines Notbetts könne die voll ausgelastete Intensivstation bei Bedarf noch einen weiteren Patienten aufnehmen, sagte Pflegedienstleiterin Annett Berger. Das habe man in den vergangenen Wochen bereits so gehandhabt. „In einem Worst-Cast-Szenario könnten noch einmal acht Betten zu Beatmungsplätzen umfunktioniert werden.“ Nach den Feiertagen erwarte man auch in Grimma einen Anstieg der Infektionszahlen, Stichwort Omikron.

Entspannung nicht in Sicht

Allein in Grimma und Wurzen waren zu Weihnachten 20 Ärzte und 130 Pflegekräfte im Einsatz. Ab Montag werde auf Normalbetrieb umgestellt. Geschäftsführer Schuffenhauer wünschte den Wichteln und natürlich dem fleißigen Weihnachtsmann, der gleichzeitig Bürgermeister der Gemeinde Elstertrebnitz ist, ein frohes Fest. Er hoffe in 2022 auf ruhigeres Fahrwasser, so Schuffenhauer: „Im Moment sieht es aber nicht so aus.“

Von Haig Latchinian