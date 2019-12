Guntram Vesper arbeitet an neuem Frohburg-Krimi

Frohburg

In der Weihnachtszeit 1937 bewegte ein Unglück die Menschen in Frohburg und der Region: Auf dem Eis des Straßenteiches am Stadtrand waren drei schlittschuhlaufende Jungen eingebrochen. Stadtmusikdirektor Pfitzner hatte sie unter seinen Fittichen. Sie konnten nicht gerettet werden.

Die Trauerfeier in der Michaeliskirche am vierten Advent ging der Mutter des Schriftstellers Guntram Vesper so nahe, dass sie dem Heranwachsenden ein Jahrzehnt später davon erzählte. Die Passage findet sich in Vespers Roman „ Frohburg“. Die Erinnerung gibt Anstoß, mit Vesper, der als 16-Jähriger mit seinen Eltern die DDR 1957 verließ und der 2016 sein preisgekröntes Opus Magnum vorlegte, über das Schreiben zu sprechen.

Buchautor Guntram Vesper erhielt 2017 in Leipzig den Erich-Loest-Preis

Schreibpläne nicht allzu konkret erzählen

Dreieinhalb Jahre sind vergangen, seit der Roman „ Frohburg“ erschien. Er war mitnichten das letzte Wort über die gleichnishafte Stadt Ihrer Kindheit. Jetzt sogar - ein Krimi?

In der Tat. Daran schreibe ich. Mögliche Orte, den Eisenberg, den Harzberg, das Lindenvorwerk, das Tal des Mausbaches, habe ich mir immer wieder und zuletzt vor ein paar Wochen mit meiner Frau ganz genau angeguckt.

Worum wird es gehen?

Wird noch nicht verraten. Wenn man zu genau über seine Schreibpläne spricht, verpufft der Druck.

Halten wir uns an das Veröffentlichte. Der „ Frohburg“-Roman machte Sie aufgrund des Preises der Leipziger Buchmesse 2016 bekannt. Was hat der Roman, was hat seine öffentliche Wahrnehmung mit Ihnen gemacht?

Die ersten Tage waren wie ein Traum. Ich bekam den Preis in der Glashalle der Messe überreicht und war so überrascht und unvorbereitet, dass ich nicht mehr raus brachte als: Herzlichen Dank, mehr kann ich nicht sagen! In der Folge gab es die schönsten Erlebnisse.

Bis heute werde ich darauf angesprochen. Ein Leser reiste mir zu vier weit auseinander liegenden Veranstaltungen nach, auch nach Frohburg. Jedes Mal ließ er sein Exemplar des Romans neu und mit dem neuen Ort signieren. So eine Begeisterung muss einen doch rühren.

Erste Lesung in Frohburg war die wichtigste

Zweimal lasen sie auf Einladung des Unternehmers Matthias Graichen, seiner Schwester und seiner Familie in Frohburg. Welchen Stellenwert hatte das?

Die Lesung 2016 war die wichtigste überhaupt. Schöffling, mein Verleger, der dabei war, sieht das genau so. Und auch meine Frau, die mich auf allen Lesereisen begleitet. Natürlich war ich angespannt, hinter mir lag eine komplizierte OP, das Buch war in der ersten Auflage noch mit manchem Druckfehler behaftet – und jetzt kam ich mit dem Wälzer über die Stadt meiner Geburt und Kindheit genau in diese Stadt. Das ging tief, sehr tief.

War diese Resonanz Antrieb, sich erneut und rückhaltloser zu vertiefen in den Stoff, der Sie von Jugend an, über Zäsuren und Systeme hinweg, begleitet hat?

Frohburg gehört von Anfang an zu meiner Welt. Wir sind einander immer sehr nah, eigentlich ist Frohburg ein Teil von mir. Daran ändert sich wohl bis zum Ende meiner Tage nichts mehr.

Über Frohburg schreiben, lebenslänglich

„Lag alles noch / vor uns, der Kneipenwirt hat es / gewußt, damals in der Tieflandsbucht / in seinem / verurteilten Magdeborn / im abrißbedrohten Gasthaus war ihm / das klar“ – heißt es im aus zwölf Gedichten gefügten „Tieflandsbucht“. Der Schöffling Verlag legte nach mit dem gleichnamigen Band, der schon Publiziertes und neu Entstandenes vereint. Immer wieder Frohburg, der Leipziger Südraum: Lebenslänglich?

Das kann man so sagen. Das erste Gedicht schrieb ich, als ich hier noch zur Schule ging. Schon damals hatte ich den Plan, einen Frohburg-Roman zu schreiben, habe heute noch Karteikarten mit Notizen dazu.

Die Stadt Frohburg, wie sie war und ist, und Ihr literarisches Frohburg: Belegtes und Fiktives machen das Wahrhaftige. Wie geht das für Sie zusammen?

Ich führe Tagebuch: Orte, Personen, Zeiten, Bezüge. Würde ich das pur veröffentlichen, würde ich langweilen. Im Roman ist es wie im kleinen Gedicht: Da findet eine Zuspitzung, eine Betonung, eine Stilisierung statt. Es ist eben mein Frohburg, neben dem es 5000 oder 8000 andere gibt. Spätestens dann, wenn es gedruckt ist, befindet der Text sich auf der literarischen Ebene. Die Freiheit in der Art des Zugriffs, der Farbe, muss ich mir nehmen – wohl wissend, dass das nicht von jedem genau so wie von mir gesehen wird.

Frohburg als ein Nabel der Welt

Michael Krüger, Schriftsteller und Lektor, fragt im Nachwort: Warum wird einer, der ausgerechnet in Frohburg zur Welt kommt, ein Dichter? Weil er es werden muss, meinte ich – und frage anders: Was macht Frohburg zu diesem Nabel der Welt?

Hat man eine Begründung dafür, warum für einen im Garten gerade das die Lieblingsecke ist? Es gibt eben den Ort, an dem man aufwächst. Ich hatte eine wunderbar interessante Kindheit, weil ich Erfahrungen machte, die nicht unbedingt jeder machte. Man muss wissen wollen, was los ist, es muss eine Bedeutung haben. Es braucht eine emotionale Beteiligung. Das moderne Wort dafür ist Empathie.

Auf mehr als 100 Lesungen stellten Sie den Roman vor. Welche Reaktion ging Ihnen besonders nahe?

Berührend ist, wenn ich einen Gleichklang spüre, Interesse für die Sätze und Bilder, die ich mir in den Nächten quasi abgerungen habe. Rührend war auch die Lesung in Wien, wo ich noch nicht war. Und doch war es wie ein Nach-Hause-kommen, zu den Büchern von Schnitzler, Musil, Freud, Thomas Bernhard! Ich will nicht sagen, Wien sei wie ein viel größeres Frohburg, aber ein bisschen wirkte es wirklich so auf mich. Vor dem Saal standen Autogramm-Sammler in Trauben, die wollten mich gar nicht hören, die brauchten nur meine Unterschrift wie bei einem Schauspieler, Musiker oder Fußballer.

Wann kommen Sie mit Texten erneut in die Leipziger Region?

Für eine Lesung gibt es noch keinen Termin. In Leipzig war ich mit meiner Frau in diesem Jahr im März, im Mai, im August und zuletzt Ende Oktober, immer im selben Hotel neben der Nikolaikirche. Dann geht es zwangsläufig nach Frohburg, immer dieselbe Runde: Markt, Greifenhainer Straße, Streitwald, Kohren, Lindenvorwerk. Um zu sehen, was los ist.

Rückkehr in das Geburtshaus

Das Geburtshaus in der Greifenhainer Straße konnten Sie dieses Jahr sogar betreten?

Eine Mitschülerin vermittelte das. Ein lange gewünschter Besuch, der mich bewegte. Ich war dankbar, dass ich da rein kam, dass uns die Hausbesitzer so freundlich empfingen. Jetzt frage ich mich nur noch: Wie sieht das Dachgeschoss aus? Denn dort bin ich zur Welt gekommen. Und im Garten möchte ich noch einmal stehen und auf die Straße, zur Wyhra und zum Schützenhaus rüber gucken. Dazu war keine Zeit.

Würde Frohburg als literarischer Quell versiegen, zögen sie von Göttingen nach sechs Jahrzehnten zurück in den Ort der Kindheit?

Schwer zu sagen. In der ersten Hälfte der neunziger Jahre geisterte das ja durch unsere Köpfe. Einmal lasen wir sogar, in der „Post“ am Markt sei eine Wohnung zu vermieten, unsere alte, die wir 1957 verließen. Wir haben es nicht gemacht, wir waren schon zu alt. Und klar, wenn man zehn Jahre an einem Roman schreibt, ist ein verlässlicher Alltag nicht ganz unwichtig.

Anderenfalls wäre der Roman vielleicht noch ein paar hundert Seiten stärker geworden…

1300 hatte ich ja, die ich mit dem Verlag straffte auf gut 1000. Aber vielleicht wäre es gar nicht so gut, mittendrin zu sein. Der Stoff muss arbeiten, muss sich setzen. Bei aller Hinwendung ist da ein gewisser Abstand wahrscheinlich gut. Kommen, sehen, sprechen, Dankbar sein, aber dann wieder weg, in die Ruhe der Arbeit.

Auszug aus dem Roman „Frohburg“: das Unglück „Zehn Jahre war es her, daß im Advent siebenunddreißig fünf Jungen aus der Pfitznerschen Musikschule, sie hatten sich aus der Pension davongestohlen, auf dem Straßenteich Schlittschuh gelaufen waren. Mutter hatte sich mit ihrer Freundin Lisa nach der Arbeit gerade auf den Weg von der Plautschen Schmiede zum Straßenteich gemacht, als drei der Musikschüler, alle von außerhalb, einbrachen und ertranken. Die zwei jungen Frauen, beide fünfundzwanzig Jahre alt und beide in der Braunsbergschen Kattunfabrik beschäftigt, kamen gerade rechtzeitig auf dem Damm an, um die Aufregung mitzubekommen, das Rufen, Gestikulieren, das Eintreffen der Feuerwehr, die herbeigeschleppten vorgeschobenen Leitern, die Hakenstangen (...) Es wurde dunkel während der Suche, Schneeregen hatte eingesetzt, der Damm voller Zuschauer, dicht an dicht. Endlich stießen die Haken, vom Boot aus durch das eiskalte Wasser geführt, auf Widerstand, hier ist was, hier auch, bei mir dito. Die drei ertrunkenen Jungen, sie kamen aus Geithain, Lunzenau und Mühlau, wurden am vierten Adventsonntag in der Turnhalle aufgebahrt (...) [Die Eltern der toten Jungen] saßen schon zwei Stunden vor Beginn der Trauerfeier in der ersten Reihe und sahen zu, wie halb Frohburg an den Särgen vorbeizog und dabei Blumen ablegte, die zu der Jahreszeit in der Kleinstadt nicht leicht zu bekommen waren.“ aus: Guntram Vesper: Frohburg, Schöffling & Co, 2016.

