Betrunkener Autofahrer verursacht bei Kitzscher Unfall

Kitzscher

Am späten Mittwochabend gegen 23.20 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Unfall gerufen. Ein Autofahrer war mit seinem Auto in Hainichen, auf der Hauptstraße am Abzweig in Richtung Kitzscher, liegengeblieben.

Anzeige

Es stand im Kreuzungsbereich auf der linken Seite. Der Mann hatte neben einem Abschleppunternehmen noch einen Bekannten gerufen. Der Fahrer des Schleppers sicherte die Gefahrenstelle ordnungsgemäß mit einem Kegel in Richtung Stockheim und Blinklicht am Schlepper ab.

Kontrolle über Auto verloren

Gleich darauf kam ein Peugeot aus jener Richtung gefahren. Der Fahrer dieses Autos verlor in Höhe der Gefahrenstelle die Kontrolle über sein Gefährt, durchfuhr einen Graben und scherte kurz neben den dort stehenden drei Personen wieder auf die Straße ein.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Dort blieb der Unfallfahrer allerdings noch einmal kurz stehen. Da eine Scheibe vom Peugeot geöffnet war, nahmen die drei Männer Alkoholgeruch wahr. Der Autofahrer setzte zurück und gleich darauf seine Fahrt fort, blieb jedoch etwa 400 Meter weiter erneut stehen.

Umherfliegende Teile beschädigen weiteres Auto

Umherfliegende Teile hatten auch das Auto des Bekannten vom liegengebliebenen Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden ist jedoch noch unklar.

Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei. Die Beamten ließen den Peugeot-Fahrer, einen 58-Jährigen (deutsch), der zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, einen Atemalkoholtest durchführen.

Mit zu viel Alkohol im Blut unterwegs

Der Vortest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Gegen den 58-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Von LVZ