Beucha bekommt endlich Brücke über die Eula

Bad Lausick/Beucha

Fällt der nächste Winter moderat aus und kommen die Bauarbeiten nicht übermäßig ins Stocken, dann soll die Brücke am 30. April 2020 fertig sein: Am südlichen Dorfrand von Beucha bringt das Unternehmen Beton- und Ingenieurbau Böhlen derzeit Bohrpfähle in den Untergrund der Aue. Die insgesamt zehn Pfähle, die 15 Meter tief in den Boden getrieben werden, sollen die neue Straßenbrücke aufnehmen.

Ist die errichtet, kann die Straße, die Beucha und Flößberg verbindet, endlich wieder freigegeben werden. Einwohner, Pendler und vor allem die Landwirtschaft mussten aufgrund der jahrelangen Sperrung – an die sich der eine oder andere zu halten kaum noch motiviert war – erhebliche Umwege in Kauf nehmen.

Die alte Brücke ist weg. Jetzt werden Bohrpfähle gesetzt. Quelle: Jens Paul Taubert

Brücke über die Eula seit Sommer 2006 gesperrt

Im Sommer 2006 (!) hatten die Behörden die alte Überfahrt aufgrund ihres maroden Bauzustands gesperrt. Von der Sperrung betroffen war seinerzeit auch die Mühlgraben-Brücke, doch konnte die, da weniger aufwendig, bald schon erneuert werden. Die große Brücke aber blieb gesperrt – und ein Politikum: Das zehnjährige Jubiläum nutzte der Festverein Beucha 2016, um mit einer Brücken-Party auf den Missstand hinzuweisen.

Bemerkenswerter Weise erhielt die Stadt Bad Lausick 2019, in jenem Jahr, in dem zahlreiche Vorhaben nicht nur in der Kurstadt mangels Förderung verschoben werden mussten, die nötigen Fördermittel vom Land. Rund 467.000 Euro soll der Neubau insgesamt kosten.

Gern hätten die Stadt Frohburg und der Abwasserzweckverband Espenhain die in Flößberg Richtung Brücke führende Straße ausgebaut und vorher Kanäle erneuert, um nach der Brücken-Freigabe für freie Fahrt zu sorgen. Doch scheiterte das vorerst an fehlender Förderung.

Von es