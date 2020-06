Bewohner in Altmörbitz machen Druck: Bus soll im Dorf stoppen

Frohburg/Altmörbitz

Wer in Altmörbitz mit dem Bus fahren will, muss gut zu Fuß sein. Während vielerorts im Leipziger Land und im Muldental die Zahl der Haltestellen innerorts verdichtet wurde, um Busfahren attraktiver zu machen, ist das im südwestlichen Zipfel des Landkreises noch nicht der Fall. Seit Jahr und Tag stoppen die Busse an der Wendeschleife am Leinawald, jenseits der Wyhra. Von der Dorfmitte ist das einen halben Kilometer entfernt. Das zu ändern, hatte sich bereits der Stadtrat von Kohren-Sahlis seinerzeit bemüht - und war gescheitert. Jetzt machen Einwohner erneut Druck.

Verkehrssituation in Altmörbitz hat sich verändert

„Die Bushaltestelle gehört ins Dorf.“ Für Siegmund Mohaupt, letzter Kohrener Bürgermeister und jetzt Ortsvorsteher, ist das gar keine Frage. Vor Jahren war die Kommune mit ihrem Anliegen, die Haltestelle hereinzuholen, bei Landkreis und Polizei abgeblitzt: Auf der Bundesstraße 95 herrschte ein derartiger Verkehr, dass ein Busstopp in Höhe der Schmiede aus Behördensicht illusorisch war. Auch ein paar Meter entfernt gab es keine Genehmigung. Inzwischen rollt der Fahrzeugstrom zwischen den Ballungsräumen Leipzig und Chemnitz über die Autobahn 72 und weit an Altmörbitz vorbei. Die Bundes- wurde zur Staatsstraße. „Den Bereich Schmiede favorisiere ich immer noch“, sagt Mohaupt. Jetzt müssten endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Er erwäge, das Thema deshalb im Kreistag zur Sprache zu bringen.

Anzeige

Vorschlag könnte Unterstützung aus Landratsamt erhalten

„Vor dem Bau der A 72 war es wirklich schwierig, die Bundesstraße in Altmörbitz zu überqueren, da der Verkehr sehr stark war“, heißt es aus dem Kultusamt des Landkreises. Der Bau einer Haltestelle sei nicht möglich gewesen. „Sollte sich die Situation heute anders darstellen, wird sich der Landkreis einbringen“, sagt Belinda Reg‘n vom Büro des Landrats. Dann sollten Kreis, Stadt und Busunternehmen ThüSac sich verständigen.

Weitere LVZ+ Artikel

„Es gibt seit der Eingliederung von Kohren-Sahlis entsprechende Anregungen aus Altmörbitz ohne Antworten mit Lösungsvorschlägen“, sagt Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Das Bau- und Ordnungsamt der Stadt habe in dieser Hinsicht noch keine Ergebnisse vorgelegt. Er dränge deshalb jetzt auf eine Klärung. „Jeder, den ich frage, antwortet, dass die jetzige Lösung mit einer einzigen Bushaltestelle weit außerhalb der Ortslage unsinnig ist.“ Deshalb sei es höchste Zeit zu handeln. Was andernorts längst funktioniere, müsse auch in Altmörbitz möglich sein. Dabei gehe es in einem ersten Schritt nicht um eine neue Haltestelle für viele Tausend Euro, „sondern um einen Haltepunkt, wie bei verschiedenen Modellvorhaben in der Region auch gehandhabt“.

Von Ekkehard Schulreich