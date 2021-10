Bilanz nach Kellerbrand in Borna-Gnandorf: Acht Verletzte und zwei unbewohnbare Häuser

Borna

Acht verletzte Menschen, 52 Einsatzkräfte, die auf erschwerte Bedingungen trafen, und zwei Hauseingänge, die nicht mehr bewohnbar sind: Das ist die Bilanz eines verheerenden Kellerbrandes in Borna. Am Sonnabendvormittag war die Feuerwehr gegen 11.15 Uhr in die Neue Platekaer Straße in Gnandorf gerufen worden. „Als wir ankamen, stand dort im Keller alles in Flammen“, sagte Stadtwehrleiter Kai Noeske.

Schnell sei klar gewesen, dass die bereits eingetroffenen Kräfte nicht reichen würden. Und dass die Brandbekämpfung und die Nachlöscharbeiten viel Zeit in Anspruch nehmen würden – weshalb zügig weitere Feuerwehrkräfte und das Feuerwehrtechnische Zentrum des Landkreises Leipzig mit dem Gerätewagen Atemschutz alarmiert wurden. Insgesamt waren letztlich 52 Feuerwehrfrauen und -männer der Feuerwehren Borna, Zedtlitz, Neukirchen, Thräna und Eula mit zehn Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu bekämpfen, 13 Trupps mussten unter schwerem Atemschutz ins Gebäude. Die Feuerwehr Elstertrebnitz rückte mit einem ABC-Erkundungskraftwagen an.

Verschlossene Brandschutztüren und zu wenig Platz für die Drehleiter

Doch die Brandbekämpfung gestaltete sich nach Aussage von Noeske schwierig. Zum einen war durch die enorme Hitze und die extreme Rauchentwicklung ein Vorstoß zum Brandherd nur schwer möglich, zum anderen waren die Brandschutztüren verschlossen, so dass diese mit extremer Gewalt geöffnet werden mussten. Damit nicht genug: Auch das Aufstellen der Drehleiter sorgte für Probleme. Was schlicht dem fehlenden Platz vor den Hauseingängen geschuldet war. „Um die höheren Stockwerke zu erreichen, ist ein bestimmter Platz nötig. Leider steht uns dieser aufgrund von Parkplätzen und Baumwuchs selten zur Verfügung. So auch bei diesem Einsatz“, erklärte der Stadtwehrleiter. 

Der Rauch hatte sich im ganzen Gebäude ausgebreitet. Quelle: privat

Sämtliche Anwohner der beiden betroffenen Hauseingänge konnten dennoch mit Hilfe der Drehleiter evakuiert werden. Aufgrund der großen Anzahl der betroffenen Personen hatte Noeske darüber hinaus entschieden, den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst nachzufordern. Dieser wiederum alarmierte die Schnelleinsatzgruppe und den Verpflegungszug des Deutschen Roten Kreuzes. „Diese Rettungsdiensteinheiten haben sich um die zeitweilige Betreuung und Versorgung der Anwohner gekümmert“, machte er deutlich.

DRK errichtet Zelt zur Behandlung der verletzten Anwohner

Ein Bewohner erlitt durch den Kellerbrand eine so schwere Rauchgasvergiftung, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Sieben weitere Menschen konnten vor Ort behandelt werden, die Rettungskräfte des DRK hatten in der Straße An der Aue ein Zelt zur Betreuung der Verletzten aufgebaut.

Das DRK hatte in der Straße An der Aue ein Zelt für die Behandlung der Verletzten aufgestellt. Quelle: Feuerwehr Borna

Vor Ort waren am Sonnabendvormittag auch Mitarbeiter der Städtischen Werke Borna, die den Strom abschalteten, und Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke. Sie half gemeinsam mit Mitarbeitern der Verwaltung bei der Verpflegung der Einsatzkräfte und bei der Unterbringung der Anwohner. „Viele der insgesamt 33 Anwohner sind bei Familienangehörigen untergekommen, andere haben wir in den Hotels und Pensionen in der Stadt unterbringen können“, erklärte die Rathauschefin.

Brandursachenermittler nehmen ihren Dienst auf

Warum der Kellerbrand ausgebrochen ist, stehe nach ihrer Aussage noch immer nicht fest. Deshalb seien bereits einen Tag nach dem Brand Ursachenermittler eingetroffen. Fest stehe nur, dass die beiden Hauseingänge auf absehbare Zeit nicht bewohnbar seien. Zu viele Schäden seien durch den Brand und durch die Löscharbeiten entstanden. Nur kurz hätten die Anwohner noch einmal in ihre Wohnungen gedurft, um das Nötigste zu holen.

Die Bornaer Feuerwehren sind wegen des massiven Kellerbrandes mit zehn Fahrzeugen vor dem Gnandorfer Wohnblock Neue Platekaer Straße (rechts) angerückt. Der Rettungsdienst hat in der Straße An der Aue (links unten) ein Zelt aufgebaut und seine Fahrzeuge stehen. Quelle: Luftflug

Von Julia Tonne und Olaf Krenz