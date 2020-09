Geithain

Dass sie ihr Geithain schätzt, der Betrachter ihrer Bilder empfindet es: Kathrin Pfitzner stellt seit Sonntag in der Stadtbibliothek aus. „ Geithain - Ansichtssache(n) einer Stadtbummlerin“ ist die Schau überschrieben, ein stiller, einprägsamer, unverwechselbarer Gang durch einen so idyllischen wie spannungsvollen Lebensraum. Zur Vernissage war die Bücherei bis auf den letzten Platz besetzt, den die Hygiene-Auflagen erlaubten.

Der nächste Winter kommt vielleicht: Impression vom „Rollmops“ am Stadtpark, im Hintergrund die alte Bürgerschule. Quelle: Ramona Kratz

Eine Malerin, die auch mit Worten erzählen kann

„ Kathrin Pfitzner kann wunderbar erfrischend über ihre Herangehensweise an die Malerei erzählen. Sie sucht und findet für jedes Sujet den stilistischen Ausdruck“, sagt Ramona Kratz, die sich mit der Künstlerin in ein aufschlussreiches Gespräch begab. An dem hatte das Publikum herzlichen Anteil, und wer an dieser Runde nicht teilnehmen konnte, kam im Laufe des Nachmittags mit Kathrin Pfitzner und ihren Geithainer Bildwelten in unmittelbaren Kontakt. Das Fazit vieler: So haben sie Geithain noch nicht gesehen. Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 25. November.

