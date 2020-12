Bildungsprojekt hilft Geithainer Tierpark

Geithain

„ Pulverturm III“ ist nicht die Fortsetzungsfortsetzung eines Kino-Hits: Es ist die konsequente Weiterführung eines Geithainer Bildungsprojektes, das junge Erwachsene ohne Berufsabschluss oder Job fit machen will für den Arbeitsmarkt. Und damit ein Hit. Der Turm der alten Geithainer Stadtbefestigung, auf die sich der Träger FAW in den vergangenen Jahren konzentrierte, hat symbolischen Charakter – auch wenn es aktuell nicht nur um Aktivitäten dort, sondern um Hilfe in der Nachbarschaft geht: für den nur wenige Schritte entfernten Tierpark.

Pulverturm steht als Symbol für verschiedene Projekte

„Neben der berufspraktischen Ausbildung in Feldern wie Holz, Metall, Gartenbau, Hauswirtschaft und Kreativität geht es darum, den Teilnehmern zu helfen, ihren Alltag zu strukturieren mit dem Ziel, ihre Chancen auf Arbeit zu verbessern“, sagt Ines Westphal, die die Geithainer FAW-Niederlassung leitet. Eingebunden sind vier Frauen und drei Männer, die durch das Kommunale Jobcenter des Landkreises Leipzig gefördert werden. Die auf ein Jahr befristete Maßnahme endet im Sommer nächsten Jahres. Konzentrierten sich Vorläufer-Projekte auf Instandsetzungen am Pulverturm, die Gestaltung von Ausstellungen in dem historischen Gemäuer samt regelmäßigem Besichtigungsbetrieb und auf kreative Angebote für junge Besuchergruppen, rückt jetzt die Unterstützung des Tierparkvereins in den Vordergrund.

Anzeige

Teilnehmer des Projektes "Pulverturm III" unterstützen den Tierparkverein. Hier wird ein Dach ausgebessert. Quelle: FAW

Zäune gepinselt, Mal-Figuren ausgesägt, Gehege gestaltet

Nach den ersten drei Monaten können sich die Ergebnisse sehen lassen: Das Brückengeländer am Teich erhielt einen neuen Anstrich, der Zaun des Lama-Geheges ebenso. Das Domizil der Hasen wurde neu gestaltet, Vogelvolieren wurden bepflanzt. Schwein, Uhu, Pony, Ziege, Lama, Esel, aus Holzplatten geschnitten, laden am Zaun hinter dem Spielplatz Kinder ein, mit Kreide drauflos zu malen. Aktuell werden das Vordach im Pony-Gehege ausgebessert und die Gehege neu beschildert. Nicht zuletzt: Zu harken ist in diesen Spätherbst-Tagen jede Menge. Das erledigen die Teilnehmer mit.

Tierparkverein freut sich über Hilfe

Über diese Unterstützung freut sich der Verein. „Das macht unseren Tierpark attraktiver, und wir können dafür nur herzlich danken“, sagt Vorstandsmitglied Richard Seidel. Der Verein ist auf vielfältige Hilfe angewiesen, um die über die Stadt hinaus bekannte und geschätzte Einrichtung unterhalten zu können; gerade in Corona-Zeiten sei das aufgrund vieler Beschränkungen immer aufs Neue eine Herausforderung. In den kommenden Wochen und Monaten wollen die Projektteilnehmer Tierbehausungen ausbessern, Gehege aufhübschen und im Frühjahr für eine attraktive Bepflanzung sorgen.

Von Ekkehard Schulreich