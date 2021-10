Bis zum letzten Zug: Harry hielt in Narsdorf bis Mai 2000 die Fahne hoch

Geithain/Narsdorf

Wer auf der Bundesstraße 175 südlich von Geithain unterwegs war, kannte das kleine Bahnwärterhäuschen zwischen Fernstraße und Gleis. Und er kannte den Mann, der dort regelmäßig mit der Signalfahne aufzog, zumindest vom Sehen. Als einer der letzten Züge rollte zwischen Narsdorf und Rochlitz im Mai 2000, hatte der „Bahnwärter“ plötzlich viele Menschen an seiner Seite. Sie nahmen wie er Abschied von der Schiene – und sie verabschiedeten sich von einem Original, das sein selbst gewähltes Amt verlor. Harry Werners Porträt erschien damals in der Leipziger Volkszeitung. Aus aktuellem Anlass wird es jetzt online aus dem Papierarchiv geholt.

Ein Archivtext ist wieder aktuell

Nein, mit einer schwarzen Flagge anstelle des rotweiß karierten Tuchs wird Harry Werner am 25. Mai 2000 wohl nicht vor sein Bahnwärterhäuschen treten, um für Sicherheit am Übergang der Bundesstraße 175 zu sorgen. Wer wird Autofahrer und Lokführer grüßen wie an jedem Tag, wird sich über deren freundliche Gesten freuen? Denn an diesem Tag wird alles anders sein.

Harry nimmt nach Jahrzehnten Abschied von der Schiene, hängt am Abend seine orange Jacke an den berühmten Nagel. Dann, wenn der letzte Zug auf seiner Fahrt zwischen Narsdorf und Rochlitz das Häuschen passiert hat, der endgültig letzte. Vor der Ruhe, die dann eintreten wird, haben Harry und seine Schwester Erika Angst.

Liebe zur Bahn, ohne Bahner zu sein

Harry (64) und Erika (61) haben selbst nie bei der Bahn gearbeitet, doch das Rollen der Eisenräder begleitete sie von Kindheit an. Nur wenige hundert Meter vom Bahnhäuschen mit der 20 auf dem löchrigen Emailleschild, in dem beide heute leben, sind sie zur Welt gekommen. Durchs Stubenfenster sehen sie, wie sich das Haus ihrer Kindheit gemausert hat, während ihre Hütte vom Zahn der Zeit hart angegriffen ist.

Das Geburtshaus war nicht nur besser in Schuss; es liegt zudem an der Hauptstrecke, wo die Züge im Stundentakt zwischen Leipzig und Chemnitz vorüberrollen, und das noch auf unbestimmte Zeit. Der Vater, ein Narsdorfer, verdiente sein Brot als Streckenarbeiter. Die Mutter, geboren in Oberfrankenhain, tat als Sicherungsposten bei Gleisbautrupps ihren Dienst. Als Rentnerin zog sie um an die Nebenstrecke, in jenen Typenbau eines Bahnwärterhauses, wie er in Sachsen noch an allen Bahnlinien anzutreffen ist.

Halbschranken genügen ihm nicht

Die Liebe zur Eisenbahn liegt Harry sozusagen im Blut, und sie ist es auch, die den agilen Mann in der Region und darüber hinaus bekannt machte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er (fast) immer auf seinem frei gewählten Posten, wenn ein Zug den Bahnübergang unmittelbar vor der Haustür überquert. Er ergänzt mit seiner Signalfahne die Halbschranken, bei Dunkelheit unterstützt ihn seine Taschenlampe dabei.

Abschiedsbild anno 2000: Harry Werner hält am B-175-Übergang zum letzten Mal die Fahne hoch. An diesem Tag gibt es für ihn – einen großen Bahnhof. Quelle: Jens Paul Taubert

„Das hat sich so entwickelt“, lächelt Harry. Es gebe zahlreiche Kraftfahrer, die sich nicht korrekt verhielten. Letztens erst sei ein Mopedfahrer um die Schranke noch herumgekurvt; den konnte auch Harry nicht aufhalten. Die meisten Leute, meint er, reagierten positiv, und er freut sich, wenn ihn die Vorüberfahrenden erkennen und grüßen.

„Ich habe aber manchmal Angst, wenn er rausgeht“, wirft Erika ein. Immerhin rollt der letzte Zug des Tages eine Stunde vor Mitternacht durch. Aber sie hält ihn nicht ab; sie freut sich mit ihm und sieht schwarz, wenn sie daran denkt, was nach dem 25. Mai 2000 passiert.

Dass immer mehr Bahnstrecken stillgelegt werden, können beide, die oft mit der Bahn fahren – auch nach Rochlitz hinüber – und die darauf angewiesen sind, nicht begreifen. Man müsste wieder den Schwerpunkt auf den Güterverkehr legen, sagt Harry und erinnert sich an die Zeit, als noch die schweren Sandzüge rollten, nicht die großen Lkws am Haus vorüberpolterten.

40 Jahre im Emaillierwerk Geithain

Mehr als 40 Jahre hat Harry im Geithainer Emaillierwerk gearbeitet, brachte es bis zum Brigadier im Versand. Vorher, nach der Schule, war er in der Landwirtschaft, leistete den Armeedienst bei den Luftstreitkräften ab („Gerade, als die Kuba-Krise war.“). Nach einem ABM-Zwischenspiel schickte man ihn in den Ruhestand.

„Ich war Bergmann“, erzählt Erika, und Stolz schwingt in der Stimme mit, Stolz, 20 Jahre in Großzössen durchgestanden zu haben als Bandfahrerin. Sie hatte die nasse Kohle in Formen zu bringen, ehe die in den Trockner und die Presse wanderten, um zu Brikett zu werden. Rollende Woche war angesagt, ehe mit der Wende der große Bruch kam, sie die Vorruhe ausschlug, die Vorrente aber, widerwillig eher, annahm. Als das Bauerngut, in dem sie in Neukirchen-Wyhra wohnte, saniert wurde, zog sie um: in Harrys Bahnwärterhaus.

Angst vor der Stille nach Tag X

„Es geht bei uns schön Hand in Hand“, sagt Erika. Jeder mache seins. Harry fährt täglich in die Siedlung zum Einkaufen, Erika kocht derweil in der bescheidenen Küche Essen für beide. „Ich denke, er ist mit der Köchin zufrieden“, meint sie, und Harry lächelt in sich hinein. Sie genießen die relative Abgeschiedenheit im „Dreiländereck“, wo die Gemarkungen Dölitzsch, Mutzscheroda und Narsdorf aufeinandertreffen.

Eine Katze, „Mausi“, leistet ihnen Gesellschaft; sie fanden sie vor Jahren unweit des Hauses an der Strecke, die Geschwisterkatze wurde längst ein Opfer des Straßenverkehrs. Hinter dem Haus liegt ein Stückchen Garten, das bestellt sein will.

Und Harry hat eine beträchtliche Sammlung Schallplatten, Volksmusik vor allem. Doch vor der Stille nach dem Tag X haben beide Angst. Vielleicht werde der Personenverkehr ja doch mal wieder aufgenommen, sinnt Harry, um dann gleich den Kopf zu schütteln: Das ist vorbei. Eigentlich, meint Erika, habe Harry einen Orden verdient für seine vielen Jahre als Bahnwärter ehrenhalber. Doch werde die Bahn daran genauso wenig denken, wie sie den Zustand des Häuschens im Sinn hat, durch dessen Dach es regnet und durch dessen Fenster die Wetter gehen.

Das Wärterhäuschen von Harry Werner steht noch – neben der Gleisen der (ehemaligen) Bahnstrecke Narsdorf–Rochlitz am Bahnübergang zwischen Dölitzsch und Grüner Tanne. Quelle: Jens Paul Taubert

Bahnwärterhäuschen steht noch

2021: Die Halbschranken sind längst fort. Das Gleis ist gekappt und verkrautet. Das Bahnwärterhaus ist verwaist. Dass die Strecke nicht tot ist, zeigt das Schild unmittelbar daneben: „Frelsbachtalbahn“ steht darauf. Fingerzeig auf die IG Muldental Bahn-Tourismus, die sich seit Jahren um die Bahnanlage kümmert.

Der ursprüngliche Text ist in der Leipziger Volkszeitung, Ausgaben Geithain und Borna, am 8. April 2000 erschienen.

Von Ekkehard Schulreich