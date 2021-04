Bläserphilharmonie Bad Lausick bald auf Lernsax und in Schlössern

Bad Lausick

Wo spielt die Musik, präziser: Wann darf die Sächsische Bläserphilharmonie wieder vor ihr Publikum treten? Die Frage zu beantworten, erforderte Seher-Qualitäten. Seit Monaten sind keine der geplanten Veranstaltungen möglich. Bis mindestens 9. Mai untersagt die sächsische Corona-Schutz-Verordnung sämtliche Konzerte. Die Musikerinnen und Musiker sind in Kurzarbeit. Doch sie üben – und sie arbeiten unter Leitung ihres neuen Chefdirigenten Peter Sommerer an neuen Projekten und der nächsten Saison.

„Klangjuwelen“ in den Schlössern Trebsen und Colditz

„Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Sommer-Formate“, sagt Sprecherin Stefanie Schennerlein. Damit meint sie die Wandelkonzerte im Bad Lausicker Kurpark, vor allem aber die neue Reihe „Klangjuwelen im Schlösserglanz“, die dann Premiere haben soll. Die Bläserphilharmonie gastiert dann in den Schlössern Colditz und Trebsen; ein dritter Schloss-Termin in Nordsachsen kam in der Kürze der Zeit nicht zustande, soll aber 2022 realisiert werden. Schließlich fühlt sich das Ensemble dem Kulturraum Leipziger Raum im Ganzen verpflichtet. Am Biedermeier-Strand in Haina nördlich von Leipzig soll der 2020 abgesagte Auftritt nun stattfinden. Das am 2. Mai in Bad Düben geplante Konzert ist auf Juni verschoben. „Aber ob es dann wirklich stattfinden kann? Wir bleiben optimistisch.“

Peter Sommerer ist seit Jahresbeginn Chefdirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie. Quelle: Stefanie Schennerlein

Online-Angebote für den Unterricht

Jetzt widmen sich die Musiker der Erarbeitung von Lernvideos für Schüler, die über die in Corona-Zeiten viel genutzte Lernplattform Lernsax hochgeladen werden sollen, aber auch nach der Pandemie im Musikunterricht Verwendung finden werden. Die Bläserphilharmonie ist dazu mit dem Kultus- und dem Wissenschaftsministerium im Gespräch. Die Produktion ist für Mai angesetzt. „Unser neuer Chefdirigent, der inzwischen nach Leipzig gezogen ist, ist immer da, bringt sich intensiv ein“, sagt Schennerlein. Das betreffe vor allem auch die neue Spielzeit, die mit der Bläserphilharmonie ja seine erste sei.

Jubiläum wird nicht erneut verschoben

Festgehalten wird derzeit noch am Jubiläum „70+ Klang-Brillanz – Vom Rundfunk-Blasorchester Leipzig zur Sächsischen Bläserphilharmonie “, das vom vergangenen Jahr Corona-bedingt auf den Zeitraum 18. bis 20. Juni geschoben. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) übernimmt die Schirmherrschaft. „Wir müssen flexibel sein. Verschieben werden wir es nicht noch einmal“, sagt Schennerlein. Geplant seien ein Festkonzert am Freitag in Oschatz, an dem Kretschmer teilnehmen will, ein Familientag mit viel Musik am Sonnabend in Bad Lausick und ein Konzert am Sonntag auf der Freilichtbühne „Schmetterling“ im Kurpark. Außerdem wird eine Ausstellung zur Geschichte des Ensembles vorbereitet. Die soll auch in dem Fall zugänglich gemacht werden, wenn das Fest doch noch abgesagt wird.

Das sind die nächsten (noch) aktuellen Termine:

18. bis 20. Juni: Jubiläumswochenende in Oschatz und Bad Lausick

4. Juli, 17 Uhr, Colditz:„Klangjuwelen im Schlösserglanz“

16. Juli, 19.30 Uhr, Trebsen: „Klangjuwelen im Schlösserglanz“

10. Juli, 20.30 Uhr: Neuseenlandfestival Zwenkau

18. Juli: Promenadenkonzerte in Innsbruck

21. August, 15 Uhr: Wandelkonzert im Kurpark Bad Lausick

3. September, 20 Uhr: „Haynaer Sommerklassik“, Biedermeierstrand, Barbra-Streisand-Gala

4. September, 20 Uhr: „Haynaer Sommerklassik“, Konzert zwei

Von Ekkehard Schulreich