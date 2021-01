Blaue Tonne: Warum die Kell im Landkreis Leipzig nicht mehr alle Pappen abfährt

Landkreis Leipzig

In der Region quellen die Container für Pappe und Altpapier über. Man muss kein Prophet sein, um auch dahinter die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu vermuten: Geschlossene Geschäfte zwingen die Bürger, zunehmend auf den Onlinehandel umzusteigen. Die Menschen sind genötigt, ihre Einkäufe von der Couch aus zu erledigen. Die Waren kommen dann wohlbehalten und meist großzügig verpackt ins Haus. Im Homeoffice scheint ebenfalls der eine oder andere Pizzakarton zusätzlich anzufallen.

Verpackungsmüll im Landkreis Leipzig nimmt überhand

In der Konsequenz nimmt der Verpackungsmüll überhand. Und augenscheinlich kommen etliche Haushalte mit dem Fassungsvermögen der Blauen Tonne, die in der Regel aller vier Wochen geleert wird, nicht mehr hin. Die Folge: Kartons und Pappen landen neben den Behältern. Und das in Größenordnungen.

Die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) GmbH sieht sich nunmehr veranlasst, auf diese Entwicklung zu reagieren. Wie der kommunale Abfallentsorger erklärt, werden nicht korrekt bereitgestellte Nebenablagerungen in Zukunft nicht mehr entsorgt. „Mittlerweile türmen sich in manchen Straßenzügen vor jedem Grundstück die Kartons“, schildert Jens Meissner, Geschäftsführer der Kell GmbH, die Situation. Mit den straff geplanten Abfuhrtouren ist es dann ganz schnell Essig. „Wenn unsere Mitarbeiter neben jeder Blauen Tonne erst haufenweise Pappen einsammeln müssen, bringt das den ganzen Zeitplan durcheinander.“

Auch Arbeitsschutz für Müllwerker spielt eine Rolle

Fast noch wichtiger sei der Arbeitsschutz. „Die Müllwerker arbeiten schließlich bei fließendem Verkehr und können nicht jeder losen Pappe hinterherrennen.“ Zudem würden sich einige Zeitgenossen auch nicht die Mühe machen, die Pappen möglichst zu zerkleinern oder zu falten. Dann brächte man den einen oder anderen sperrigen Quader, der jetzt neben der Tonne landet, vielleicht auch noch regelkonform unter, so die Kell.

Das Plus an Verpackungsmüll spiegelt sich auch im Abfallaufkommen des Landkreises Leipzig wieder: Wurden im Jahr 2019 insgesamt 13 941 Tonnen Altpapier und Pappe entsorgt, waren es im Corona-Jahr 2020 schon 14 922 Tonnen. Also fast 1000 Tonnen mehr, die von den Müllfahrzeugen abtransportiert werden mussten.

Längst vorbei auch die Zeiten, als man sich mit gewerblichen Sammlern um den Wertstoff Papier heftige Auseinandersetzungen lieferte. „Inzwischen sind die Erlöse in den Keller gegangen“, schildert Meissner. „Die gewerblichen Sammlungen haben nachgelassen, weil der Markt für Altpapier und Pappen zusammengebrochen ist.“ Auch der kommunale Abfallentsorger, der früher Papier-Erlöse quasi zur Subventionierung der Müllgebühren nutzen konnte, sieht sich vor eine neue Marktlage gestellt. „Die Erlöse aus den Blauen Tonnen decken schon lange nicht mehr die Kosten“, sagt Jens Meissner.

Ab 1. Februar bleiben überzählige Pappen liegen

Was also wird von der Kell-Mitarbeitern rund um die Blauen Tonnen noch mitgenommen? „Ab 1. Februar wird die Kell GmbH auf nicht korrekt bereitgestellte Nebenablagerungen bei der Entsorgung der Blauen Tonne hinweisen und diese entsprechend von der Entsorgung ausschließen“, so Kell-Sprecherin Kerstin Hartung. „ Nebenablagerungen dürfen nur im Ausnahmefall, in geringer Menge und auf 45 mal 45 Zentimeter gebündelt neben dem Behälter am Entsorgungsort bereitgestellt werden.“

Nur in diesen Fällen und nur in begrenzten Mengen würden die Kartons in Zukunft noch mitgenommen. „Durch massenhafte Nebenablagerungen werden die Entsorgungstouren deutlich verlängert, da das Einsammeln mehr Zeit in Anspruch nimmt und größere Abfallvolumen die Fahrzeuge schneller füllen, was zu zusätzlichen Entleerungsfahrten führen kann“, so Hartung weiter. Zudem würden Pappen und Kartons außerhalb der Behälter bei Schnee und Regen feucht, was wiederum das Recycling erschwere. Ein Video der Kell soll dokumentieren, was es ausmacht, ob Pappen gebündelt werden oder nicht.

Gebündelt, in geringer Menge und in den Abmaßen 45 mal 45 Zentimeter dürfen Pappen im Ausnahmefall weiter neben der Papiertonne abgelegt werden und werden dann auch mitgenommen. Quelle: Kell GmbH

.

Die Hinweise sind allesamt nicht neu, sie wurden zuletzt auch in der Informationsbroschüre zur Abfallwirtschaft für das Jahr 2021 publiziert. Nunmehr geht die Kell allerdings dazu über, nicht ordnungsgemäß gebündelte Kartonagen konsequenter zurückzulassen und diese mit einem roten Aufkleber zu markieren.

Mit diesem Aufkleber wird die Kell ab 1. Februar auf nicht sachgemäß abgelagerte Pappen und Kartons neben der Blaue Tonnen hinweisen. Diese bleiben dann liegen. Die Kartons sollen entweder selbst zu den Wertstoffhöfen gebracht oder der nächste Entsorgungstermin der Blauen Tonne genutzt werden. Quelle: Kell GmbH

Kell verweist als Alternative auf Müllvermeidung und Wertstoffhöfe

Als Alternative rät der Abfallentsorger, zusätzlichen Verpackungsmüll möglichst zu vermeiden. „Haushaltsübliche Mehrmengen an Papier, Pappe und Kartons können außerdem kostenfrei an allen Wertstoffhöfen des Landkreises abgegeben werden“, so das Entsorgungsunternehmen. Geschäftsführer Jens Meissner abschließend: „Wenn dauerhaft mehr Papier und Pappe anfällt, als in die Blaue Tonne passt, kann sich der Grundstückseigentümer auch gern mit uns in Verbindung setzen“. Dann bestehe natürlich die Möglichkeit, die Aufstellung weiterer Tonnen zu prüfen.

Von Simone Prenzel