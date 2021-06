Bluesrock vom Feinsten beim Open Air in Prießnitz

Frohburg

Wenn auch das „E-only“-Festival in Deutzen nicht ganz ausverkauft war, so gab es im Frohburger Ortsteil Prießnitz für das dortige Open Air keinen freien Platz mehr. 500 Besucher waren erlaubt – und die hatten sich schon Wochen vorher um die Karten bemüht. „Die Tickets waren schon kurz nach Verkaufsbeginn weg“, erklärte Mario Irmert, Vorsitzender des Rockclubs Frohburg, der das Open Air jedes Jahr auf die Beine stellt.

In diesem Jahr hänge das vor allem mit der Band Monomann zusammen, deren zahlreiche Fanclubs nach Prießnitz gereist seien. Zwei von der großen Fangemeinde sind Gisela und Lutz, bekannt auch unter den Namen Gis und Lukro. „Wir wollten unbedingt Monomann sehen und hören, die spielen wirklich feinsten Bluesrock“, schwärmten die beiden, die aus Auerbach angereist waren. Was sie sonst an dem Open Air fasziniere, seien die perfekte Organisation und die familiäre Atmosphäre.

„Hauptsache, es ist mal wieder was los“

Auch der Rockclub hatte – wie in Deutzen die dortigen Veranstalter – die Besucherzahlen begrenzt, „sonst passen ja hier mehr als 700 auf das Gelände“, sagte Irmert. Aber weil man nun nicht in jeder Ecke Abstände von anderthalb Meter einhalten könne, gebe es nicht nur die Auflage, es bei 500 Gästen zu belassen, sondern von diesen auch einen tagesaktuellen Corona-Test mit negativem Ergebnis vorlegen zu lassen.

Gisela und Lutz sind aus Auerbach angereist, um in Prießnitz Bluesrock vom Feinsten zu erleben. Quelle: Julia Tonne

Gis und Lukro störten sich nicht an den Maßnahmen. „Hauptsache, es ist überhaupt mal wieder was los, wir treffen viele Freunde und genießen ein solches Wochenende“, betonten die zwei. Neben Monomann standen am Sonnabend übrigens auch das Mike-Seeber-Trio, Dogma’n sowie Kowa & Angelo auf der Bühne.

Von Julia Tonne