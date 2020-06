Borna

Eine 81-Jähriger Bornaerin war am Dienstag das Ziel von Trickbetrügern. Wie die Polizei mitteilt, kontaktierte eine unbekannte Frau die ältere Dame telefonisch und informierte sie über einen angeblichen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro. Damit die Angerufene den Gewinn erhalte, sollte sie allerdings eine Sicherheitszahlung in Höhe von 1.000 Euro leisten.

Die vermeintliche Gewinnerin sollte das Geld jedoch nicht einfach überweisen. Mit den Kauf von Google-Play-Karten und der Übermittlung der dazugehörigen Codes sollte die Zahlung übertragen werden. Die 81-Jährige kaufte daraufhin zwei solcher Karten im Wert von je 500 Euro und übermittelte die Codes telefonisch. Doch dabei blieb es nicht: Im weiteren Verlauf erhöhten die Anrufer die Höhe des vermeintlichen Sicherheitsbetrages immer weiter, schließlich sollten es 4.000 Euro sein. Über den Vormittag verteilt riefen immer wieder weitere Anrufer bei der Frau an, bis sich dann sogar ein Unbekannter als Abteilungsleiter vorstellte. Hier wurde die Bornaerin stutzig und verweigerte die Beschaffung von weiteren Karten. Einen Gewinn erhielt sie nicht.

In einigen Leipziger Stadtteilen kam es zu ähnlichen Vorfällen. Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen des Verdachts auf Betrug.

Von vag/LVZ