Borna–Bad Lausick: Bundesstraße 176 in Flößberg für zwei Wochen dicht

Frohburg/Flößberg

Vollsperrung der Bundesstraße 176 in Flößberg: Vom 18. Oktober bis voraussichtlich Ende des Monats kommt es hier wegen Straßenbaus zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen. Auf rund 600 Meter lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Asphalt erneuern. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Abzweig der Staatsstraße 11 nach Frohburg am ehemaligen Gasthof (Straße An der Feuerwehr) und dem Ortsausgang nach Borna.

Umleitung über Kreisel bei Prießnitz

Eine Umleitung wird ausgeschildert. Sie führt in beiden Richtungen über die Staatsstraßen 11 und 242, also den Kreisverkehr bei Prießnitz und den Abzweig Neulandsiedlung. Die Behörde bittet Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die mit der Baudurchführung eintretenden Erschwernisse, die zum Abschluss der Herbstferien beendet werden sollen. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf rund 100 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Von es