Borna – Musikschule zieht erst Ende März um

Borna

Der Umzug der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig in die Deutzener Straße in Borna verschiebt sich. Grund dafür ist die Verlegung der Winterferien in Sachsen. Ursprünglich sollte die Musikschule bereits in der nächsten Woche in ihrem neuen Domizil sein. Neuer Umzugstermin ist jetzt Ende März, sagt Musikschulleiter Tilmann Deutscher.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht ein kleiner Festakt im Sommer

„In den Ferien hätten wir nicht umziehen können“, so der Mann, der die Schule seit letztem Jahr leitet. Wenn die Verwaltung am neuen Ort sitzt und zudem die zehn Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, wird es allerdings keine große Eröffnungsfeier geben, coronabedingt. Stattdessen könnte ein kleiner Festakt im Sommer stattfinden, so Deutscher weiter. Von den neuen Unterrichtsräumen, in denen im wesentlichen alle Musikschüler in Borna unterrichtet werden, haben je zwei Flügel beziehungsweise Klaviere.

Umbau der Medienstelle in der Jahnstraße

Im Keller des Gebäudes neben der Knappschaft und der AOK gibt es zudem einen größeren Raum, in dem die Ensembles proben können. „Konzerte sind dort aber nicht möglich“, so der Musikschulleiter. Deshalb hofft er auf den Umbau der Medienstelle des Landkreises in der Jahnstraße, wo in den nächsten Jahren ein Konzertraum entstehen soll.

Kontakt zu den Schülern per Video

Wann die Räume tatsächlich genutzt werden können, steht allerdings weiter in den Sternen. An Präsenzunterricht ist derzeit ohnehin nicht zu denken. „Unsere Lehrer halten den Kontakt zu den Schülern in der Regel über Videokonferenzen“, so Deutscher. Dadurch sind qualitative Abstriche nachgerade zwangsläufig und unvermeidbar. Wenn ein Schlagzeuger vor einem Handy-Mikrofon sitzt, ist das zumindest suboptimal.

Gros der Musikschüler bleibt

Seit November gibt es keinen Musikunterricht von Angesicht zu Angesicht in einem Raum mehr. Das Gros der Musikschüler ist bisher dennoch bei der Stange geblieben. Nur etwa 20 Prozent sind für die Zeit des Digitalunterrichts ausgestiegen, also etwa 500 von insgesamt 2500 Musikschülern im gesamten Landkreis Leipzig.

Musizierstunde auf der Homepage zu sehen

Die Musikschule plant demnächst ein Lebenszeichen der besonderen Art. Eine Musizierstunde, in der sich Musikschüler mit selbstaufgenommenen Videos vorstellen und die auf der Homepage der Schule abrufbar ist.

Von Nikos Natsidis