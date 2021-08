Borna: Naturschützer kritisieren Baupläne am Bockwitzer See

Borna/Frohburg

Die Surfpark-Pläne am Bockwitzer See in Borna schlagen unter Naturschützern schon seit Monaten hohe Wellen. Sowohl die Nabu-Regionalgruppe „Südraum Leipzig“ als auch die Fachgruppe Ornithologie „Eschefelder Teiche“ lassen nicht nach in ihrem Bemühen, den Ist-Zustand zu erhalten. Der Frohburger Reiner Bahndorf und Jutta Hagemann aus Borna sind Vertreter beider Gruppen. Sie fordern stellvertretend für alle Mitglieder „mehr Rückzugsorte für Menschen, die Ruhe und Abgeschiedenheit in der Natur suchen“. Freizeit- und Spaßmöglichkeiten gebe es in der näheren Umgebung schon genügend.

Naturschutzbund und Ökostation warnen

Seit Monaten warnen Naturschutzbund (Nabu), Grüne Partei, die Ökologische Station Borna-Birkenhain sowie Privatpersonen davor, am Bockwitzer See, der als Flora-Fauna-Habitat und Vogelschutzgebiet unter europäischem Schutz steht, einen Surfpark zu errichten. Das 28-Millionen-Euro-Projekt der Surfpark Deutschland GmbH soll neben Wellenreiten einen Wellnessbereich mit Sauna und Fitnessstudio, Restaurant und eine Multifunktionshalle für bis zu 500 Besucher umfassen. Für Hagemann, Bahndorf und die anderen Naturschützer ein rotes Tuch. „Hier soll skrupellos wertvolle Natur zerstört werden, trotz aller staatlichen Versprechen, den Verlust der Artenvielfalt aufzuhalten.“

Blick vom Parkplatz auf den Bockwitzer See. Quelle: Kathrin Haase

Kontrollen rund um die Uhr nicht gewährleistet

So sei der Wellenpool auf Weideland vorgesehen, auf dem streng geschützte Vogelarten brüten, kritisiert der Frohburger. „Allen Ernstes wird behauptet, das Naturschutzgebiet werde davon nicht beeinträchtigt.“ Er gibt zu bedenken, dass niemand rund um die Uhr Kontrollen an der Bojenkette im See und an den übrigen Zugängen ins Naturschutzgebiet gewährleisten könne. Schon jetzt werden Übertritte in das geschützte Gebiet etwa durch Motorrad- und Autofahrer sowie illegale Lagerstätten mit Lagerfeuer registriert. „Wie soll das erst bei ein paar Tausend Besuchern mehr am Tag werden?“

Ausgeräumte Landschaften und Autobahnen

Jutta Hagemann und Reiner Bahndorf sind überzeugt, dass die meisten Menschen artenreiche Wälder und Seen zu schätzen wissen. Spätestens dann, wenn sie von ihren Urlauben in Mecklenburg, an der Nord- und Ostsee, im Harz und Erzgebirge mit Tier- und Pflanzenbildern wieder nach Hause kommen.

„Aber wie sieht es vor unserer eigenen Haustür aus? Ausgeräumte Landschaften, Silhouetten von Industriebrachen, Windräder, Solaranlagen, Autobahnen und Straßen“, führen die Naturschützer ins Feld. Freizeitanlagen und bebaute Uferflächen wie an den Leipziger Seen vernichten in ihren Augen wertvolle Ackerflächen und lassen die natürlichen Ressourcen mit wildem Parken und illegalen Müllablagerungen schrumpfen.

Am Bockwitzer See lässt Bauer Lutz Kuhne aus Prießnitz seine schottischen Hochlandrinder weiden. Quelle: Pauline Szyltowski

Rückzugsgebiet für 20 bedrohte Arten

Ist der Artenschwund überhaupt noch aufzuhalten? Bahndorf stellt die Frage in den Raum und schlägt einen Bogen zum Bockwitzer See. „Hier ist eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt mit Wiesen, Wäldchen und Klippen entstanden.“ Etwa 20 bedrohte Arten haben im Osten Bornas ein Rückzugsgebiet gefunden, darunter Feldlerche, Turteltaube, Rebhuhn, Goldammer, Wendehals, Hausrotschwanz, Grauammer, Neuntöter und Feldsperling. Ferner sei das Gebiet Rastplatz für Kraniche und 3000 bis 4000 Grau-, Bless-, Saatgänse sowie Schlafplatz von etwa 7000 Möwen.

Pflanzen der roten Liste siedelten sich ebenfalls in den Uferbereichen an – Bienen-Ragwurz, Echtes Tausendgüldenkraut, Färber-Ginster, Gewöhnliches Kreuzblümchen, Heil-Ziest, Kleines Wintergrün – sowie verschiedene Insektenarten. „Wir sollten diese Landschaft in ihrer Vielfältigkeit unbedingt für unsere Nachkommen bewahren“, wenden sich die Bornaerin und der Frohburger an die Öffentlichkeit. „Darum lehnen wir die Planungen für den Surfpark nach wie vor ab. Der Nabu wird, wenn nötig, vor Gericht ziehen.“

Alternative: Naturcampingplatz und Streuobstwiese

Mittlerweile ist für das nordwestliche Ufer des Bockwitzer Sees ein alternatives Projekt im Gespräch. Die Gut-Bockwitz-GmbH i. Gr. will unterhalb des Parkplatzes einen Naturcampingplatz mit Stellplätzen für bis zu 200 Wohnwagen errichten sowie Streuobstwiesen anlegen. Gedacht ist auch an ein Sanitärgebäude, Gastronomie sowie einen Hofladen.

Die Naturschutzgruppe Eschefelder Teiche als auch die Nabu-Regionalgruppe Südraum Leipzig stehen einem Teil des Projektes skeptisch gegenüber. „Wenn man liest, dass 200 Stellplätze geplant sind, dann werde ich hellhörig. Hier soll wieder Landschaft versiegelt werden“, sagt Reiner Bahndorf. „Man weiß nicht, was im Nachhinein noch alles kommt.“ Streuobstwiesen dagegen finden große Zustimmung unter den Naturschützern. „Davon kann es nicht genug geben.“

Von Kathrin Haase