Borna: Neuer Amtsgerichtschef kommt im ersten Quartal 2022 – wahrscheinlich

Ingrid Graf, die langjährige Direktorin des Bornaer Amtsgerichts, sitzt seit einigen Wochen nicht mehr in ihrem Büro. Die 64-Jährige hat sich Ende Oktober in ihren Ruhestand verabschiedet. Offiziell gilt sie aber noch als Gerichtschefin, gibt das Sächsische Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zu verstehen. Bis es zur Neubesetzung des Postens kommt, kann es noch dauern.Graf war in den 90er-Jahre nach Sachsen gekommen und mehr als zwei Jahrzehnte Gerichtsdirektorin in Borna.

Vielzahl von Verfahrensschritten

Das Stellenbesetzungsverfahren, wie es im Amtsdeutsch des Dresdner Ministeriums heißt, umfasst nach Auskunft von Christina Wittich, stellvertretende Pressesprecherin des Hauses, „eine Vielzahl von Verfahrensschritten“. Dazu gehören die „Erstellung und Eröffnung von Beurteilungen für alle Bewerber“. Das nehme eine gewisse Zeit in Anspruch, und der Prozess sei derzeit noch nicht abgeschlossen.

Weiter heißt es in der Antwort aus dem Justizministerium: „Sofern die anstehende Auswahlentscheidung nicht durch unterlegene Bewerberinne oder Bewerber gerichtlich angegriffen wird, dürfte mit einer Besetzung im ersten Quartal des neuen Jahres zu rechnen sein.“

Lebensaufgabe Amtsgerichtsdirektor

Der Posten eines Amtsgerichtsdirektors könne durchaus zu einer Lebensaufgabe werden, heißt es weiter. Ein Amtsgerichtschef bleibe „üblicherweise bis zur Versetzung in den Ruhestand oder einer erfolgreichen Bewerbung um eine andere Stelle im Amt“. Bei Gerichtsdirektoren gebe es kein Rotationsprinzip. Eine Versetzung oder Abordnung an eine andere Dienststelle ist ohne das Einverständnis des Betroffenen grundsätzlich nicht möglich, so die stellvertretende Ministeriumssprecherin weiter.

Derzeit zehn Richter in Borna

Das Bornaer Amtsgericht war vor gut einem Jahr vom seit 1854 angestammten Domizil im Eck Am Gericht/Grimmaer Straße ins Gebäude des vormaligen Pestalozzi-Gymnasiums an der Leipziger Straße umgezogen. Derzeit arbeiten hier zehn Richter. Außerdem ist eine Richterin auf Probe beschäftigt. Zudem sind im Amtsgericht mehr als 60 Mitarbeiter beschäftigt.

Direktoren fehlen auch in Zittau und Bautzen

Neben Borna sind zwei weitere Chefposten an sächsischen Amtsgerichten gegenwärtig nicht besetzt. Dabei handelt es sich um die Justizeinrichtungen in Zittau und Bautzen.

