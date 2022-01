Brand-Haus am Geithainer Markt: Sanierung noch 2022 abschließen

Geithain

Ein Kran hebt zu Wochenbeginn Bündel angekohlter Sparren herab. Die Verschieferung des Daches, das im Firstbereich durchgebrannt ist, wird abgetragen, um Baufreiheit zu schaffen. Mitte der Woche ist der Dachstuhl bereits rot und weiß verhüllt. Nach dem verheerenden Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus am Geithainer Markt vom Juni des vergangenen Jahres ist die Sanierung offenkundig.

Das Haus ist eingerüstet: Nach dem Beräumen im Inneren geht es nun an die Wiederherstellung der Gebäudehülle. Quelle: Jens Paul Taubert

Mieter freuen sich auf die Rückkehr

„Im Grunde genommen, sind wir schon mittendrin“, sagt Dirk Heibutzki namens des Verwalters und Eigentümers. In den Wohnräumen hätten Handwerker schon viel entkernt, sei das herausgeschafft, was vom Brand selbst, mehr noch aber vom Löschwasser zerstört wurde. Jetzt gehe es an die Wiederherstellung des Dachstuhls. Alle Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit den Denkmalpflegern.

„Wir legen ja selbst Wert darauf, dass das Haus seinen Charme bewahrt“, sagt Heibutzki über das Gebäude, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Winkel von Markt und Katharinenstraße errichtet wurde, im Kern aber sicherlich älter ist. Insgesamt neun Wohnungen befinden sich darin. Drei davon sind im Seitenflügel, weshalb sie von Flammen und Wasser weniger in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Aufgrund der Schäden am Haus selbst sind aber alle seither unbewohnbar. Die Mieter, darunter zahlreiche Ältere, kamen anderweitig unter. Für einige von ihnen ist das aber nur, so hoffen sie es, auf Zeit. Das vom Brand ebenfalls betroffene vietnamesische Textilgeschäft von Nguyen Thi Ngoc Han eröffnete im Sommer in der Chemnitzer Straße neu.

Am Vormittag des 4. Juni 2021 ist der Dachstuhl des markanten Gebäudes am Geithainer Markt in Brand geraten. Das hat für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Quelle: Jens Paul Taubert

Eigentümer will Sanierung 2022 stemmen

„Wir möchten denen, die hier wohnten, das Zuhause wiedergeben. Wir wissen, dass mindestens einige unbedingt zurückkehren möchten. Das freut uns“, sagt Dirk Heibutzki. Ziel sei es deshalb, die Sanierung in diesem Jahr abzuschließen, wenngleich das ambitioniert sei. „Aber es sind tüchtige Firmen am Werk. Das sollte klappen.“

Mögliche Brandstiftung nicht weiter verfolgt

Der Brand war am Morgen des 4. Juni ausgebrochen. Dank eines Großeinsatzes von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten alle Bewohner das Gebäude verlassen. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte verhindert werden.

Gestützt auf Erkenntnisse des Brandursachenermittlers der Polizei, sagte Andreas Ricken, stellvertretender Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, auf LVZ-Nachfrage im Herbst 2021, „dass als Brandursache das Anhalten einer offenen Flamme an gelagertes, brennbares Material in Betracht kommt“. Die Behörde hat das Verfahren inzwischen eingestellt, da der oder die Täter nicht ermittelt werden konnten.

Von Ekkehard Schulreich