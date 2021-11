Brand in einer Zimmerei ruft die Feuerwehr Pegau auf den Plan

Pegau

Großeinsatz im Pegauer Ortsteil Kitzen: Starke Rauchentwicklung in der Zimmerei Sack und ein unter Baumstämmen eingeklemmter Mitarbeiter haben die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Freitagabend ertönte um 17.38 Uhr der Alarm, Stichwort für die Einsatzkräfte: „Lage unklar“. Insgesamt rückten 45 Feuerwehrleute aus – aus Pegau, Schkorlopp, Kitzen, Wiederau und Werben.

Was sich zunächst dramatisch anhörte, entpuppte sich dann vor Ort als Übung. „Doch obwohl die Kameradinnen und Kameraden dann wussten, dass es eine Übung ist, waren sie durchgängig konzentriert bei der Sache“, lobte Stadtwehrleiter Marco Becher. Zusammen mit seinem Stellvertreter René Bleidorn, der in der Zimmerei arbeitet, hatte er zwei Szenarien entwickelt: Zum einen gab es eine starke Rauchentwicklung in der Lagerhalle der Zimmerei und einen vermissten Mitarbeiter, zum anderen war ein anderer Angestellter der Firma bei Verladearbeiten unter Baumstämmen eingeklemmt worden. „Einzeln für sich sind diese Szenarien nicht ungewöhnlich“, machte Becher deutlich. Doch im Komplex dann doch eher eine Ausnahme.

Feuerwehren müssen regelmäßig Ernstfälle proben

Für die Feuerwehren war es die erste große Einsatzübung seit Beginn der Pandemie. „Kleinere Dienste waren ab und an machbar, aber in der Größenordnung war es ja fast unmöglich in den vergangenen Monaten.“ Dabei, so Becher, müssten die Einsatzkräfte regelmäßig solche Ernstfälle proben. Schon alleine, damit sich eine Einheit bilde und die Zusammenarbeit reibungslos gelinge.

Ein Szenario des Abends: unter Baumstämmen eingeklemmter Mitarbeiter. Quelle: Feuerwehr Pegau

Laut Becher habe er am Anfang durchaus eine kurzzeitige „Chaosphase“ wahrgenommen, danach aber hätten die Einsatzkräfte Hand in Hand gearbeitet. „Dass die Zusammenarbeit fehlt, war schon etwas zu merken“, sagte der Stadtwehrleiter, schließlich seien in den vergangenen Monaten viele junge Kameraden hinzugekommen, denen die Übungs-Praxis fehle. Dennoch zogen Becher und Bleidorn am Abend – nachdem der Brand gelöscht war und alle Dummys „gerettet“ wurden – ein positives Fazit.

Führungssoftware kommt in Kitzen zum Einsatz

Eine andere Herausforderung am Einsatzort bestand am Freitag darin, die neue Führungssoftware zu nutzen, die der Landkreis Leipzig vor gut zwei Jahren eingeführt hatte. „Damit ist es unter anderem möglich, eine Lageanschauung zu bekommen, den Einsatz zu dokumentieren und einen digitalen Lagefilm zu erstellen“, erklärt Becher. Allerdings werde diese Software bei eher größeren Einsätzen genutzt. Und eben deshalb hätten Becher und Bleidorn dieses Szenario ausgearbeitet.

Bei Verladearbeiten wurde ein Mitarbeiter unter Baumstämmen eingeklemmt. Quelle: Feuerwehr Pegau

Und noch eine Herausforderung musste in Kitzen gemeistert werden: die Führungsstrukturen so aufzustellen, dass die Zusammenarbeit reibungslos gelingen kann. „Wir haben uns sehr genau angesehen, wie es bei der Führungsstruktur unter anderem bei der Pumpe, bei der Abschnittsbildung und bei der Funktaktik aussieht“, erklärte der Stadtwehrleiter.

Stellvertretender Kreisbrandmeister zeigt sich mit Einsatz zufrieden

Letztlich aber hatten er und Bleidorn am Engagement und an der Arbeit der Einsatzkräfte nichts auszusetzen. Und auch Alexander Hecking, stellvertretender Kreisbrandmeister, war sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis der Übung. „Das war schon ein großes Ding“, sagte Becher. Nun folge in den kommenden Tagen eine Auswertung des Einsatzes.

Von Julia Tonne