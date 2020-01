Breitband-Panne in Jahnshain: kein Internet, kein Telefon

Frohburg/Jahnshain

Das Jahr hätte für Rainer Bischke aus Jahnshain so schön beginnen können: mit einer Anbindung an ein leistungsstarkes Breitband-Netz. Doch die bei der Deutschen Telekom beantragte Umstellung misslang, so dass selbst das Telefonieren via Festnetz nicht mehr funktioniert. Jetzt soll eine Breitband-Versorgung via Funk die Lösung sein. Doch die kostet die Familie 20 Euro mehr im Monat.

„Ich wohne ganz hinten in Jahnshain und gehöre zu den Gelackmeierten“, sagt Pischke. Dabei sollte Magna Hybrid sein lahmes Internet jetzt auf Touren bringen. Doch die Techniker, die das bewerkstelligen sollten, winkten ab: „Die sagten: Technisch nicht möglich – und fertig.“

Geringe Bandbreiten reichen nicht aus

Eine LVZ-Nachfrage bei der Telekom bringt jetzt offenbar Bewegung in die Sache. „Unser Kundenservice steht in Kontakt mit Herrn Pischke und versucht, eine tragfähige Lösung zu finden“, sagt Sprecher Dirk Becker. Auf Grund der geringen Bandbreite des Festnetz-Anschlusses und der eingeschränkten Mobilfunkversorgung seien die ins Auge gefassten Produkte "nicht realisierbar". Die Alternative wäre ein Anschluss via Satellit.

„Dass Herr Pischke nicht mehr telefonieren und im Internet surfen kann, liegt aber nicht an der Bestellung, sondern daran, dass die Oberleitung, über die sein Haus versorgt ist, beschädigt ist“, so Becker. Am Freitag war die Leitung schließlich instand gesetzt. Aber da der Kunde den neuen Tarif gebucht hatte, bleibt das Telefon trotzdem tot. „Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um Herrn Pischke schnellst möglich wieder ans Netz zu bekommen.“

Kummer-Nummer bei Störungen

Für Telekom-Kunden, die von Störungen betroffen sind, hat Dirk Becker diesen Hinweis: „Sie können, damit sie weiter erreichbar sind, bei unserem Kundenservice eine kostenlose Rufumleitung auf ihre Mobilfunkgeräte beantragen.“ Den Service erreichen unsere Kunden an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800/3301000. www.telekom.de/kundencenter

Von Ekkehard Schulreich