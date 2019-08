Rochlitz/Breitenborn

Urzeitlich anmutende Kaltwellen-Lockenwickler aus Holz. Eine Handbohrmaschine zum Kurbeln. Ein Staubsauger mit außen angebrachtem Beutel aus dem Elektroapparatewerk Berlin, als das noch Stalins Namen trug. Die legendäre Kaffeemaschine K 104. – Diese höchst unvollständige Aufzählung der Exponate führt unzweifelhaft vor Augen, welchem Sammelgebiet sich Uwe Hanschmann verschrieben hat: jenen Dingen, die den DDR-Alltag prägten. Wenn am 24. August das 18. Breitenborner Alttraktoren-Treffen stattfindet, zeigt er einen Teil seiner Schätze, die sonst im Spitzboden seines Einfamilienhauses ruhen.

Familie toleriert Hanschmanns „Klaps“

„Ich kann das nicht weghauen. Das geht nicht, wenn man so einen Klaps hat“, sagt der 59-Jährige und hat gut lachen – auch deshalb nämlich, weil seine Frau und die Kinder sein Hobby nicht nur tolerieren, sondern ihm durchaus offen und fördernd gegenüber stehen. Vor anderthalb Jahrzehnten war es, da entdeckte der Mann, der als Handwerker auf dem Bau tätig ist, in einem ausgeräumten Haus ein paar alte Bügeleisen. Weggeschmissen werden sollten die; Hanschmann intervenierte. Inzwischen sind es wohl zwei Dutzend Bananen-Kisten, die seine Quer-Beet-Sammlung verwahren: „Hinzu kommen Kinderwagen, Roller, hölzerne Schaukelpferde, Radios...“

Uwe Hanschmann sammelt Alltagsgegenstände aus der DDR und präsentiert seine kuriosen Fundstücke auf den Alttraktoren-Treffen in Breitenborn. Quelle: Ekkehard Schulreich

Nicht nur die Älteren kriegen runde Augen

Zum dritten Mal – im Abstand mehrerer Jahre – präsentiert er beim Traktor-Treffen eine Auswahl. „Die Leute finden das gut, erinnern sich an vieles, staunen. Viele Jugendliche, zwölf, 13 Jahre alt, fragen, was das war und wie es war“, sagt Uwe Hanschmann. Gut sei die Resonanz aber vor allem bei den Älteren, die mit den Exponaten förmlich aufgewachsen seien. Als er damit im Geithainer Seniorenheim Am Stadtpark zu Gast war, gab es ein großes Hallo: „Die alten Leutchen haben sich sehr gefreut, das eine oder andere noch mal wiederzusehen und in die Hand zu nehmen.“

Sportverein unterstützt Sammler beim Aufbauen

Ein paar Fußballer des SV Breitenborn – der Sportverein kümmert sich um die Organisation der gesamten Veranstaltung – helfen Hanschmann, das museale Gut in den Sportraum der ehemaligen Schule zu transportieren. Dort sind die Schätze am Sonnabend ab 10 Uhr bis zum späten Nachmittag hinein zu sehen. Vielleicht zeigt Hanschmann dann auch die Leuchtbrille Komet, die – so steht es auf der vergilbten Pappschachtel, es ist kein Witz – „leuchtende Arbeitsbrille“: ein modisch-grünes Plastegestell mit zwei Mini-Glühbirnen an einem Draht, verbunden mit einer Flachbatterie – eine Erfindung wie aus der ungarischen Kult-Zeichentrickserie „Adolars phantastische Abenteuer“ entlehnt.

Das 18. Breitenborner Alttraktoren-Treffen am 24. August beginnt um 10 Uhr auf und neben dem Sportplatz. Historische Fahrzeuge und Landtechnik sind zu sehen. Es gibt Blasmusik, Angebote für Kinder und Gastronomie. Zudem pendelt „Fritz“ auf der alten Bahnstrecke zwischen Breitenborn und Rochlitz.

Von Ekkehard Schulreich