Brief mit Pulver geöffnet: Feuerwehreinsatz im Rathaus Frohburg

Frohburg

Ein Brief mit einem verdächtigen weißen Pulver hat am Dienstagmittag im Frohburger Rathaus einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Einsatz dauert bisher noch an (Stand: 14.30).

Der Umschlag wurde gegen 12 Uhr von einer Mitarbeiterin geöffnet. Diese entdeckte daraufhin die Substanz und alarmierte sofort Polizei und Feuerwehr. Die Kameraden der Feuerwehr rückten mit Schutzanzügen an und versiegelten anschließend den Raum. Aktuell ist das Frohburger Rathaus abgesperrt. Polizei und Feuerwehr sind weiterhin vor Ort und untersuchen die Räumlichkeiten. Außer der Frau hatten keine weiteren Rathaus-Angestellten Kontakt mit dem Pulver.

Feuerwehr hält sich bedeckt zum Einsatz

Die Feuerwehr selbst hält sich zu dem Einsatz bedeckt. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, heißt es von Stadtwehrleiter Heiko Mühlung am Nachmittag. Auch er ist zur Zeit am Einsatz beteiligt. Über genauere Details zum Einsatz könne auch die Polizeidirektion Leipzig noch keine Auskünfte geben, fügt Polizeisprecher Alexander Bertram hinzu – Zum Beispiel, ob der Brief mit einer Nachricht versehen ist, wie lange der Einsatz noch andauere und ob sich die Mitarbeiterin in einem Krankenhaus befindet?

Das Rathaus selbst ist für weitere Informationen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht erreichbar gewesen. Auch nach einer Rückfrage bei der Polizeidirektion Leipzig bleiben die Fragen unbeantwortet. Man habe derzeit keine weiteren Informationen, auch zu welchen genauen Tatbeständen nun ermittelt werde, so Bertram. Von den Kollegen vor Ort heißt es, so Betram weiter, man wolle zur jetzigen Stunde dem Absender des Briefes eine so geringe Plattform wie möglich bieten.

Von hem