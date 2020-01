Buchheim: Das will der neu gegründete Kulturverein bewegen

Bad Lausick/Buchheim

Mit einem Fest für die Buchheimer Kinder wird der Kultur- und Heimatverein Buchheim im Juni erstmals in die Öffentlichkeit treten: Ein Dutzend Einwohner gründeten ihn am Mittwoch am Rand der Ortschaftsratssitzung. Mit dem Verein im Rücken möchten sie den Zusammenhalt der Buchheimer und die Kultur im Dorf fördern, sich dem Natur- und Heimatschutz widmen. Und sie wollen erreichen, dass der Bad Lausicker Ortsteil in absehbarer Zeit ein Domizil erhält, das den Namen Dorfgemeinschaftshaus verdient.

Chancen der Leader-Förderung vertan

„Wir wollen das Dorf näher zusammenbringen.“ So formuliert es Andreas Hennig. Die Misere, dass seit der Schließung des Gasthofes anno 2008 der Dorfgemeinschaft ein Dach fehle, müsse behoben werden. Zwar nutzen nicht nur die Rentner für ihre monatlichen Treffs die Jugendherberge, doch eine Lösung auf Dauer ist das nicht.

Leider hätten die Buchheimer in den vergangenen Jahren nicht mit der nötigen Konsequenz darauf gedrängt, unter Zuhilfenahme von Leader-Fördermitteln in der Alten Straße 1 etwas zu schaffen. Hier im Geburtshaus des Mediziners Friedrich Küchenmeister gebe lediglich einen äußerst bescheidenen Raum für Versammlungen. Für Veranstaltungen und private Feiern komme der nicht in Frage.

Verein will Spielräume öffnen

Buchheim sei ein aktives Dorf. Feuerwehr, Chor, Sportler, Kirche, Ortschaftsrat leisteten seit Jahren ihren Beitrag dazu. Der neue Verein, so der Wunsch von Ortsvorsteher Frank Czichos, könnte das Engagement bündeln und durch eine Entbürokratisierung Wege ebnen und Spielräume weiten. Czichos nannte als ein Beispiel die Weihnachtsfeier für die Rentner; der Verein könne hier unkompliziert Spenden einwerben.

Arbeit an der Chronik soll viele einbinden

Die Arbeit an der Ortschronik neu in Schwung und über Jahre und Jahrzehnte Unbeackertes in Form zu bringen, ist Stefan Meißner wichtig. „Wir haben gesichtet, was in den Schränken ruht. Jede Menge Material, sehr aufschlussreiche Dinge.“ Es gebe drei, vier Ältere, die sich dem widmen wollten und die bereits einiges digitalisiert hätten. Entscheidend ist bei alldem für Jan Hennoch: „Wir wollen bei allem die Leute mitnehmen.“

Das alte Gasthof in Buchheim ist schon lange dicht. Quelle: Andreas Döring

Kinderfest als großer Auftakt geplant

Um das am 6. Juni geplante Kinderfest als Kultur- und Heimatverein Buchheim stemmen zu können, machten der Ortschaftsrat und die Besucher der Sitzung Nägel mit Köpfen. Ein Dutzend Buchheimer wählten als Gründungsmitglieder den Vorstand.

Erster Vorsitzender ist Andreas Hennig, zweiter Vorsitzender Stefan Meißner. Ferner arbeiten Corinna Lorenz (Schriftführerin), Jeannette Sterzel (Kassenwart), Benjamin Braun (Kassenprüfer) und Jan Hennoch (Öffentlichkeit) mit. Jetzt geht es um die Eintragung des Vereins und um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Von Ekkehard Schulreich