Buchheim in Sorge wegen Trinkwasser in Asbest-Leitungen

Bad Lausick/Buchheim

Trinkwasser, das durch Asbest-Leitungen fließt? Joachim Kraus aus Buchheim stellte bei verschiedenen Reparaturen in dem Bad Lausicker Ortsteil fest, „dass mehrfach Asbest-Rohre auch in der Hauptwasserleitung verlegt waren“.

Kraus : Asbest gefährdet die Gesundheit

Nach Kraus’ Kenntnis sei es seit 1995 generell verboten, Rohre aus diesem als krebserregend geltenden Material zu verwenden. „Auch wenn es keine Grenzwerte für eine Asbestbelastung im Trinkwasser gibt, gehen Fachleute davon aus, dass unter besonderen Gegebenheiten eine Gefahr für Mensch und Tier bestehen kann, besonders dann, wenn die Wasserhärte niedrig ist“, sagte Kraus. In Sorge um mögliche Gesundheitsgefährdungen wendete er sich an die LVZ und an den Versorgungsverband Grimma-Geithain, der für die Bereitstellung des Wassers in Buchheim verantwortlich ist.

Kunath : In Trinkwasserleitungen keine Gefahr

„Grundsätzlich ist Asbest gesundheitsgefährdend. Dies trifft vor allem zu, wenn Asbestfasern über die Luft in die Lunge des Menschen gelangen“, bestätigt Verbandsgeschäftsführer Lutz Kunath. „In Verbindung mit Wasser, also in Trinkwasserleitungen, besteht aber keine Gefahr.“ Zudem komme das Wasser in Leitungen nicht direkt mit dem Material in Verbindung, weil sich an der Innenwandung der Rohre stets eine isolierende Schicht ausbilde.

Austausch erfolgt nach und nach

Die deutsche Trinkwasserverordnung enthalte keinen Grenzwert für Asbest, so Kunath. Die Verwendung von Asbest für Trinkwasserleitungen und ihre Reparatur sei weiterhin erlaubt. Allerdings würden seit 1995 keine Trinkwasserleitungen aus Asbest mehr eingebaut. „Im Gebiet unseres Verbandes macht der Anteil von Asbest-Leitungen rund 17 Prozent des gesamten Leitungsbestandes aus.“ Dieser Anteil sei durch die turnusmäßigen Rohr-Auswechslungen rückläufig. In Buchheim sind exakt 1641 Meter Asbest-Leitungen vorhanden.

Von Ekkehard Schulreich