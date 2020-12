Bad Lausick/Buchheim

Den Hochwasserschutz für Buchheim verbessern und zugleich offene Grenzfragen lösen – das will Bad Lausicks Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) erreichen. Er setzt dabei auf die durch das Landratsamt gesteuerte Flurneuordnung und greift einen Vorschlag auf, den bereits der „alte“ Buchheimer Ortschaftsrat vor der Kommunalwahl 2019 unterbreitet hatte. Eine Dringlichkeit erhält das Verfahren durch einen Nachbarschaftskonflikt am sogenannten Mühlgraben, der durch ungeklärte Grundstückszuordnungen befeuert wird.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Rückhaltebecken am Heinersdorfer Bach geplant

„In Thierbaum läuft die Flurneuordnung sehr gut. Schritt für Schritt werden seitens des Landkreises die Themen abgearbeitet“, sagt Hultsch. Für den Ortsteil Buchheim hat er als Ziel das Hochwasserschutz-Konzept der Stadt Bad Lausick im Blick: den Bau eines Rückhaltebeckens am Heinersdorfer Bach östlich des Dorfes. „Ich hoffe, dass trotz der begrenzten Ressourcen dieses Verfahren begonnen wird, um uns als Stadt in die Lage zu versetzen, mit den Planungen für die Umsetzung des Konzeptes zu beginnen“, so der Bürgermeister. Darüber hinaus würden alle Grundstücke neu vermessen, und es komme zu Regulierungen, etwa wenn eine Straße oder ein Gewässer über Privateigentum verlaufe.

Offene Grundstücksfragen werden mit geklärt

Das betrifft auch den einstigen Mühlgraben, der sich vom Ziegeleiweg bis zum Holzmühlenweg quer durch Buchheim zieht. Für den Hochwasserschutz spiele das schmale Geländeband, das sich die Kommune aus DDR-Verfügungsvermögen vor einiger Zeit zuordnen ließ, keine Rolle, sagt Hultsch. Das Neuordnungsverfahren, das nun die bisher nicht immer bekannten oder berücksichtigten Grenzverläufe exakt feststelle, sei ein geeignetes Instrument, um Streitigkeiten zu klären. Etwa, indem die Kommune das Land den Anrainern des Grabens zum Kauf anbiete, um Klarheit und Frieden herzustellen.

Start des Verfahrens ist offen

Eigentumsrechtliche Klärungen allgemeiner Art herbeizuführen, sei vor allem Aufgabe von Vermessungsingenieuren und Notaren, sagt Harald Grobe, Sachgebietsleiter für Ländliche Neuordnung im Landkreis Leipzig. Der in Buchheim geplante Hochwasserschutz indes sei durchaus ein wichtiger Gegenstand für die Flurneuordnung in Kreis-Regie.“Nur mit einer Flurbereinigung, welche die Flächen so neu ordnet, dass sie für diese Maßnahmen lagerichtig zur Verfügung stehen, wären diese Maßnahmen umsetzbar.“ Zurzeit prüfe man die eingereichten Unterlagen, so Grobe: „Ob, wann und mit welchen Zielsetzungen in Buchheim eine Flurbereinigung angeordnet wird, ist derzeit nicht absehbar.“

Von Ekkehard Schulreich