Bürgermeister-Wahl in Frohburg: CDU favorisiert Karsten Richter

Frohburg

Karsten Richter möchte es erneut wissen. Der Frankenhainer kandiert am 26. September für das Amt des Frohburger Bürgermeisters – wenn ihn die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Frohburg und Kohrener Land nominieren. Die Christdemokraten führen am 26. April ihre Versammlung durch, die diese K-Frage klären soll.

In Gesprächen Unterstützung signalisiert

„In den Vorabstimmungen haben der Vorstand und die große Mehrheit der Mitglieder des Stadtverbandes Karsten Richter gebeten, als Kandidat zur Verfügung zu stehen, und ihm die Unterstützung zugesichert. Karsten Richter hat seine Bereitschaft für eine Kandidatur erklärt“, informieren die Stadtverbandsvorsitzende Elvira Flemming und Michael Franke, der die CDU-Fraktion im Frohburger Stadtrat führt. Mit weiteren Fraktionen des Kommunalparlamentes habe es Gespräche gegeben. „Von dort gab es erste Signale, diese Kandidatur mit zu unterstützen.“

Karsten Richter (CDU) will als Bürgermeister für Frohburg kandidieren. Quelle: Nikos Natsidis

Amtsinhaber Hiensch scheidet vorzeitig aus

Damit sind jetzt zwei Bewerber um den Chefsessel im Frohburger Rathaus im Gespräch. Weil Wolfgang Hiensch (BuW), der seit 1990 immer wiedergewählte Amtsinhaber, seine bis ins kommende Jahr reichende Legislaturperiode nicht vollenden wird, erfolgt im September die Neuwahl. Die Übergabe der Amtsgeschäfte erfolgt voraussichtlich zum 1. Dezember.

Zwei Bewerber wagen sich aus der Deckung

Richter ist seit 2017 als Bürgermeister der Stadt Borna zweiter Wahlbeamter im Rathaus nach Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke). Gleichzeitig ist er ehrenamtlich Ortsvorsteher von Eulatal, wo er bis zur Eingemeindung nach Frohburg 2009 Bürgermeister war.

In der Rennstadt hatte mit ihm „Platzhirsch“ Hiensch 2015 erstmals einen Herausforderer. Allerdings kam Karsten Richter damals nur auf 23,1 Prozent der Stimmen. Nun will er erneut antreten. Vor ihm ist bereits eine Bewerbung angekündigt worden. Susann Müller aus Frauendorf erklärte, sich als parteilose Kandidatin der Wahl stellen zu wollen. Sie wirkt als Stadträtin in der AfD-Fraktion (kein Mitglied) sowie als fraktionslose Kreisrätin.

Susann Müller plant eine Bewerbung als parteilose Kandidatin für das Frohburger Bürgermeisteramt. Quelle: privat

Von Ekkehard Schulreich